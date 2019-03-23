Як Україна відбирала очки у чемпіонів Європи: відеонарізка найгостріших моментів матчу в Лісабоні
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Суперники діяли гостріше, але загалом з завданням українська команда впоралася
Головною сенсацією другого змагального дня відбірної кампанії Євро-2020 з футболу стала нічия у матчі збірних Португалії та України в Лісабоні. Чемпіони Європи створили вдосталь реальних гольових ситуацій, але пробити українського воротаря Андрія П'ятова так і не змогли.
25 березня о 21:45 збірна України розпочне свій другий матч відбірного циклу чемпіонату Європи-2020. Суперник - збірна Люксембургу.
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