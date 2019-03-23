  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як Україна відбирала очки у чемпіонів Європи: відеонарізка найгостріших моментів матчу в Лісабоні

    • Розсилка
    Андрій Шевченко ощасливив і себе, і свого кума Павелка - Як Україна відбирала очки у чемпіонів Європи: відеонарізка найгостріших моментів матчу в Лісабоні
    Андрій Шевченко ощасливив і себе, і свого кума Павелка
    ФФУ

    Суперники діяли гостріше, але загалом з завданням українська команда впоралася

    Головною сенсацією другого змагального дня відбірної кампанії Євро-2020 з футболу стала нічия у матчі збірних Португалії та України в Лісабоні. Чемпіони Європи створили вдосталь реальних гольових ситуацій, але пробити українського воротаря Андрія П'ятова так і не змогли.

    Читайте також

    25 березня о 21:45 збірна України розпочне свій другий матч відбірного циклу чемпіонату Європи-2020. Суперник - збірна Люксембургу.

     Читайте також: Шевченко: Задоволений командою відсотків на 80. Миколенко і Матвієнко зіграли ідеально
    Читайте також
    чемпіонат Європи Збірна України Жуніор Мораєш Андрій П'ятов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ