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    Шевченко: Задоволений командою відсотків на 80. Миколенко і Матвієнко зіграли ідеально

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    Андрій Шевченко дуже задоволений грою підопічних - Шевченко: Задоволений командою відсотків на 80. Миколенко і Матвієнко зіграли ідеально
    Андрій Шевченко дуже задоволений грою підопічних
    UA-Футбол

    Наставник збірної України - про сенсаційну нічию в Лісабоні

    Збірна України з футболу створила сенсацію, відстоявши нульову нічию на старті відбірного турніру чемпіонату Європи-2020 у виїзному матчі з чинними чемпіонами континенту португальцями.

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    - В зіграли максимально добре, це однозначно, - сказав після матчу в коментарі телеканалу «Футбол» тренер нашої команди Андрій Шевченко. - Не дати забити чемпіонам Європи у них вдома - це прекрасно. У середній лінії і попереду не все виходило, але коли граєш із таким суперником, це й не дивно. Задоволений діями команди на 80 %.

    - Сьогодні українці не дозволили забити Кріштіану Роналду...

    - Усе завдяки командній грі. Сьогодні всі виклалися більше, ніж на 100%. Дехто втомлювався, ми проводили заміни. Вважаю, що всі, хто виходив з лави, увійшли в гру дуже гарно.

    - Ви, мабуть, ризикували, випускаючи зліва в обороні Віталія Миколенка, а в центрі - Миколу Матвієнка. Як, з вашої точки зору, вони зіграли?

    - Ідеально. Хлопці повністю впоралися з завданням. Ми передивилися багато ігор за їх участю, оцінили склад футболістів і обрали найкращих.

    - Для Миколенка, який до того зіграв лише в товариському матчі проти турків, то був дебют у матчах такого рівня. Вважаєте, у нашому футболі росте новий Шевчук?

    - Не знаю, як новий Шевчук, але хлопець впорався з завдянням. Він грає в київському «Динамо» і показує дуже гарний футбол. Характеристики, які він показує в клубі, в усіх матчах, дали нам підстави розраховувати на нього, як на основного гравця.

    - Часу перевести подих у вас фактично немає...

    - Так. Люксембург сьогодні переміг литву і став лідером групи. нам треба з повагою поставитися до цього суперника. Завтра у нас ранкове тренування, а потім виліт. Заміни у наступному матчі, відразу кажу, будуть. Будемо оцінювати стан гравців і обирати тих, хто готовий найліпше.

    Матч проти Люксембургу українці проведуть 25 березня, починаючи з 21:45 за київським часом.

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