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    Як українка Ястремська тренується з екс-першою ракеткою світу (відео)

    Даяна Ястремкая по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу
    Українська тенісистка Даяна Ястремська працює з легендарною Жюстін Енен. Даяна Ястремська по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу. У минулому році вона стала першою тенісисткою 2000 року народження, яка пробилася в 1/4 фіналу турніру WTA. Зараз вона є 166-ю ракеткою світу. Наразі вона тренується з екс-першою ракеткою світу і 7-кратною
    • Сьогодні, 21:17
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    Даяна Ястремська. Фото: Getty Images
    Даяна Ястремська. Фото: Getty Images

    Даяна Ястремкая по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу

    Українська тенісистка Даяна Ястремська працює з легендарною Жюстін Енен.

    Даяна Ястремська по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу. У минулому році вона стала першою тенісисткою 2000 року народження, яка пробилася в 1/4 фіналу турніру WTA. Зараз вона є 166-ю ракеткою світу.

    Наразі вона тренується з екс-першою ракеткою світу і 7-кратною переможницею турнірів Великого Шолома бельгійкою Жюстін Енен в її тенісній академії.

    Зазначимо, що в 2016 році Енен консультувала Еліну Світоліну, після чого результати українки різко покращилися.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Даяна Ястремська
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