Як українка Ястремська тренується з екс-першою ракеткою світу (відео)
- Сьогодні, 21:17
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Даяна Ястремська. Фото: Getty Images
Даяна Ястремкая по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу
Українська тенісистка Даяна Ястремська працює з легендарною Жюстін Енен.
Даяна Ястремська по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу. У минулому році вона стала першою тенісисткою 2000 року народження, яка пробилася в 1/4 фіналу турніру WTA. Зараз вона є 166-ю ракеткою світу.
Наразі вона тренується з екс-першою ракеткою світу і 7-кратною переможницею турнірів Великого Шолома бельгійкою Жюстін Енен в її тенісній академії.
Зазначимо, що в 2016 році Енен консультувала Еліну Світоліну, після чого результати українки різко покращилися.
Джерело: sportarena.com