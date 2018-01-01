Як українка Ястремська тренується з екс-першою ракеткою світу (відео)

Даяна Ястремкая по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу

Українська тенісистка Даяна Ястремська працює з легендарною Жюстін Енен. Даяна Ястремська по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу. У минулому році вона стала першою тенісисткою 2000 року народження, яка пробилася в 1/4 фіналу турніру WTA. Зараз вона є 166-ю ракеткою світу. Наразі вона тренується з екс-першою ракеткою світу і 7-кратною



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Даяна Ястремська. Фото: Getty Images

Даяна Ястремкая по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу

Українська тенісистка Даяна Ястремська працює з легендарною Жюстін Енен.

Даяна Ястремська по праву вважається новою зіркою жіночого тенісу. У минулому році вона стала першою тенісисткою 2000 року народження, яка пробилася в 1/4 фіналу турніру WTA. Зараз вона є 166-ю ракеткою світу.

Наразі вона тренується з екс-першою ракеткою світу і 7-кратною переможницею турнірів Великого Шолома бельгійкою Жюстін Енен в її тенісній академії.

Зазначимо, що в 2016 році Енен консультувала Еліну Світоліну, після чого результати українки різко покращилися.

Джерело: sportarena.com