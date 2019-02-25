Який біль, який біль! «Динамо» розбило «Зорю» - 5:0 (відео)



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Фото - «Динамо»

Вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи надихнув киян

У матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги «Динамо» в Києві на стадіоні НСК «Олімпійський» приймав «Зорю». Зустріч завершилася розгромною перемогою підопічних Олександра Хацкевича - 5:0.

Вже в першому таймі кияни провели три результативні атаки. Спершу Циганков обвів захисників і прострілив у штрафну, воротар до м’яча не дотягнувся, тому Шапаренко забивав уже в порожні ворота.

Незабаром свої індивідуальні якості проявив Вербич: словенець на швидкості пройшов оборону «Зорі» та відмінним ударом поклав м’яч у кут воріт.

Уже перед свистком на перерву Шапаренко оформив дубль після подачі того ж Вербича.

Після відпочинку перевага «Динамо», яка втілювалася в голи, продовжувалася. Героєм наступного результативного епізоду знову став Вербич, який зіграв на підбиранні, а потім знову засмутив суперників.

Не залишив поле без голу й новачок київської команди Фран Соль. Іспанець головою замкнув подачу Кенджори з правого флангу.

Після цієї перемоги в активі «Динамо» 41 заліковий пункт і друге місце в турнірній таблиці. У свою чергу, «Зоря» залишилися на четвертій сходинці з 28 очками.

«Динамо» - «Зоря» - 5:0

Голи: 1:0 – Шапаренко (34), 2:0 – Вербич (38), 3:0 – Шапаренко (45), ), 4:0 – Вербич (53), 5:0 – Соль (73).

«Динамо»: Бойко - Кенджора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (к), Буяльський (Алібеков, 76) - Шапаренко – Циганков (Цитаїшвілі, 70), Соль (Русин, 79), Вербич.

«Зоря»: Феліпе – Караваєв (к), Вернидуб, Литвин, Чеберко – Сілас (Арвеладзе, 46), Чайковський – Луньов (Кабаєв, 46), Кочергін (Руїз, 73), Хомченовський - Будковський.

Суддя: Романов (Дніпро)

Попередження: Шапаренко (39), Вербич (82), Сидорчук (83) - Луньов (31), Кабаєв (78), Литвин (90).

Київ. Стадіон НСК «Олімпійський»