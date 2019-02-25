Цитаїшвілі може перейти в «Олімпіакос»



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POLITME.com

Гравець «Динамо» зацікавив грецький клуб

Півзахисник «Динамо» Георгій Цітаїшвілі потрапив в сферу інтересів «Олімпіакоса», повідомляє Sport Time.

Після протистояння в Лізі Європи клуби домовилися про співпрацю на рівні академій і кияни вже надали грекам інформацію про 18-річного українця.



Представники «Олімпіакоса» високо оцінили Цитаїшвілі в матчі Юнацької ліги УЄФА з «Ювентусом» (3:0). Проте вартість гравця може стати на заваді потенційного трансферу.



У листопаді минулого року Цітаїшвілі підписав контракт з киянами терміном на 5 років.



У нинішньому сезоні гравець грузинського походження ще не грав за «Динамо» в УПЛ, провівши лише по матчу в Лізі Європи і Кубку України.