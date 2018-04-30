Яремчук не реалізував пенальті, і «Гент» зазнав поразки у матчі чемпіонату Бельгії (відео)

Команда українця опустилася у турнірній таблиці

У матчі шостого туру чемпіонської частини бельгійської першості «Гент» Романа Яремчука вдома програв «Стандарду». Український нападник вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Господарі забили першими, однак «Стандард» у підсумку здобув вольову



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Роман Яремчук. Фото ФФУ

Команда українця опустилася у турнірній таблиці

У матчі шостого туру чемпіонської частини бельгійської першості «Гент» Романа Яремчука вдома програв «Стандарду».

Український нападник вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Господарі забили першими, однак «Стандард» у підсумку здобув вольову перемогу – 3:1.

При цьому на 84-й хвилині саме Яремчук не реалізував пенальті, втративши можливість зрівняти рахунок.

Двома хвилинами раніше арбітр пред'явив Роману жовту картку.

Після цієї поразки «Гент» опустився на четверту сходинку турнірної таблиці, пропустивши вперед саме суперника. «Буйволи» мають у своєму активі 32 очки.

У цьому сезоні Яремчук провів у складі «Гента» 31 матч, у якому забив дев’ять голів і віддав дві результативні передачі.