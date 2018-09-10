Ярмоленко ще на крок наблизився до бомбардирського рекорду Андрія Шевченка



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Андрій Ярмоленко в обіймах Романа Яремчука та Тараса Степаненка. Фото Павла Кубанова

Андрій забив 36-й м'яч за національну команду України з футболу

Два вересневі матчі збірної України в Лізі націй, проти Чехії (2:1) та Словаччини (1:0), внесли деякі корективи до історичного бомбардирського реєстру національної команди.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

В Угерске Градіште Євген Коноплянка у 74-му поєдинку у складі збірної України забив свій 18-й м'яч за національну команду.

За цим показником півзахисник «Шальке» впевнено посідає третє місце в історичному рейтингу бомбардирів «синьо-жовтих».

У матчі проти Чехії свій перший м’яч в офіційному поєдинку збірної України забив Олександр Зінченко.

До цього на рахунку універсала з «Манчестер Сіті» був влучний удар у товариському поєдинку проти Румунії (29 травня 2016 року).

Нарешті, вирішальний м'яч, який забив Андрій Ярмоленко у Львові у ворота словаків, ще на крок наблизив атакувального хавбека «Вест Гема» до бомбардирського рекорду збірної, що належить нинішньому головному тренеру команди Андрію Шевченку.

Тепер у Ярмоленка 36 м'ячів у 79-ти зустрічах. У Шевченка – 48 влучних ударів у 111-ти матчах.