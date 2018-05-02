Ярмоленко у міжсезоння полетить зі своєю командою до США

«Боруссія» оголосила про проведення товариського матчу з «Лос-Анджелесом»

Наприкінці травня національна збірна України планує провести тренувальний збір, про який уже говорив наставник команди Андрій Шевченко. Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, тренерський штаб ще не оголошував список запрошених на цей збір футболістів. Але прес-служба ФФУ припускає, що у ньому знайдеться місце для одного з лідерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ярмоленко з фанатами. Фото bvb.de

«Боруссія» оголосила про проведення товариського матчу з «Лос-Анджелесом»

Наприкінці травня національна збірна України планує провести тренувальний збір, про який уже говорив наставник команди Андрій Шевченко.

Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, тренерський штаб ще не оголошував список запрошених на цей збір футболістів.

Але прес-служба ФФУ припускає, що у ньому знайдеться місце для одного з лідерів «синьо-жовтих» Андрія Ярмоленка.

Водночас, офіційний сайт дортмундської «Боруссії», де виступає український атакувальний півзахисник, оприлюднив остаточний план-календар на міжсезоння для першої команди, більшість гравців якої не відразу відійдуть від клубних справ.

Останній тур бундесліги, у якому «Боруссія» зіграє на виїзді проти «Гоффенгайму», відбудеться 12 травня.

На 14-те число у дортмундців заплановано товариський поєдинок із представником третьої німецької ліги «Цвікау».

А вже 20 травня «Боруссія» вирушить до США, де 22-го у Лос-Анджелесі проведе контрольний матч із однойменним футбольним клубом.

Отже, Андрій Ярмоленко має всі шанси прибути до лав національної команди без довгої ігрової та тренувальної паузи.

Читайте також: У захваті від Коноплянки та Безуса. Європейські ЗМІ про наших футболістів за кордоном.