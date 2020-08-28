  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сім іноземних клубів зацікавились легіонером «Динамо»

    • Розсилка
    Радість Де Пени після забитого голу за київський клуб&nbsp; - Сім іноземних клубів зацікавились легіонером «Динамо»
    Радість Де Пени після забитого голу за київський клуб 
    Світлина - сайт Balon Latino

    Уругвайський вінгер зацікавив клуби із різноманітних частин світу

    Вінгер київського «Динамо» Карлос де Пена найближчим часом може змінити клубну прописку, повідомляє портал Balon Latino.

    Карлос де Пена потрапив в сферу інтересів італійських ФК «Рома», «Наполі», «Кальярі», французького «Лілля», бразильського «Корінтіанса» і турецького «Фенербахче».

    Ресурс вважає, що «Динамо» готове віддати свого легіонера за п’ять млн євро.

    Transfermarkt оцінює уругвайського гравця в 2 млн євро, а його контракт з українським клубом розрахований до кінця 2021 року.

    Примітно, що де Пена поповнив ряди «Динамо» у 2018 році на правах вільного агенту.

    Півзахисник встиг пограти в рідному уругвайському ФК «Насьональ» (72 матчі і 16 голів), англійський «Мідлсбро» (шість матчів) та іспанський «Реал Ов’єдо» (сім поєдинків).

    Примітно, що минулого сезону уругваєць провів за «Динамо» 38 матчів, забив дев’ять голів і віддав сім асистів.

    Читайте також: Перший суперник збірної України назвав заявку на ігри Ліги націй.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Рома ФК Фенербахче ФК Наполі Карлос Де Пена ФК «Реал» (Ов'єдо)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ