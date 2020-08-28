Сім іноземних клубів зацікавились легіонером «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радість Де Пени після забитого голу за київський клуб Світлина - сайт Balon Latino

Уругвайський вінгер зацікавив клуби із різноманітних частин світу

Вінгер київського «Динамо» Карлос де Пена найближчим часом може змінити клубну прописку, повідомляє портал Balon Latino.

Карлос де Пена потрапив в сферу інтересів італійських ФК «Рома», «Наполі», «Кальярі», французького «Лілля», бразильського «Корінтіанса» і турецького «Фенербахче».

Ресурс вважає, що «Динамо» готове віддати свого легіонера за п’ять млн євро.

Transfermarkt оцінює уругвайського гравця в 2 млн євро, а його контракт з українським клубом розрахований до кінця 2021 року.

Примітно, що де Пена поповнив ряди «Динамо» у 2018 році на правах вільного агенту.

Півзахисник встиг пограти в рідному уругвайському ФК «Насьональ» (72 матчі і 16 голів), англійський «Мідлсбро» (шість матчів) та іспанський «Реал Ов’єдо» (сім поєдинків).

Примітно, що минулого сезону уругваєць провів за «Динамо» 38 матчів, забив дев’ять голів і віддав сім асистів.