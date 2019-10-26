Ярмоленко зробив результативну передачу в десятому турі англійської Прем’єр-ліги (відео)



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Андрій Ярмоленко в цьому сезоні забив за клуб тричі UA-Футбол

Ще один потенційно гольовий пас Андрія зіпсував Феліпе Андерсон

Українець Андрій Ярмоленко відзначився асистом наприкінці першого тайму матчу десятого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому його «Вест Гем» приймає «Шеффілд Юнайтед».

Отримавши на 44-й хвилині м'яч на позиції правого півсереднього, Андрій у дотик зробив скидку на хід Робертові Снодґрассу, а той свою справу зробив ідеально.

У середині другого тайму Феліпе Андерсон з передачі Ярмоленка ледь не забив удруге, але в цій ситуації бразилець влучив у воротаря.

А невдовзі, на 68-й хвилині француз Ліс Муссе зрівняв рахунок – 1:1.

Наразі команди зіграли 80 хвилин і результат 1:1 зберігається.