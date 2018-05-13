Ястремська поступилася в фінальному матчі тенісного турніру в Франції

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Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua

Це був другий фінал для 17-річної українки на турнірах ITF

Даяна Ястремська не змогла здобути перемогу в фіналі турніру ITF у Франції.

Незважаючи на впевнену перевагу суперниці в стартовому сеті з рахунком 5:1, українка скоротила розрив до одного гейму, проте не змогла зрівняти рахунок на своїй подачі, хоча мала чотири геймбола.

Після цього матч був перерваний через дощ приблизно на тридцять хвилин, а після його відновлення тенісистки почали рівну боротьбу, але в останньому геймі Петерсону вдалося вдруге зробити брейк.

Це був другий фінал для 17-річної українки на турнірах ITF з призовим фондом $100,000, завдяки якому вона в понеділок дебютує в топ-150 рейтингу.

У свою чергу представниця Швеції вперше виграла такий великий турнір, що дозволить їй вперше увійти в число ста найсильніших тенісисток світу.

Open de Cagnes-sur-Mer

ITF Womens Circuit

Жіночий тенісний турнір у Кань-сюр-Мері, Франція

Призовий фонд: $100,000

Фінал

Даяна Ястремская (Украина, Q) - Ребекка Петерсон (Швеция, 8) - 4:6, 5:7

Джерело: btu.org.ua