Ястремська поступилася в фінальному матчі тенісного турніру в Франції
- Сьогодні, 21:15
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Розсилка
Це був другий фінал для 17-річної українки на турнірах ITF
Даяна Ястремська не змогла здобути перемогу в фіналі турніру ITF у Франції.
Незважаючи на впевнену перевагу суперниці в стартовому сеті з рахунком 5:1, українка скоротила розрив до одного гейму, проте не змогла зрівняти рахунок на своїй подачі, хоча мала чотири геймбола.
Після цього матч був перерваний через дощ приблизно на тридцять хвилин, а після його відновлення тенісистки почали рівну боротьбу, але в останньому геймі Петерсону вдалося вдруге зробити брейк.
Це був другий фінал для 17-річної українки на турнірах ITF з призовим фондом $100,000, завдяки якому вона в понеділок дебютує в топ-150 рейтингу.
У свою чергу представниця Швеції вперше виграла такий великий турнір, що дозволить їй вперше увійти в число ста найсильніших тенісисток світу.
Open de Cagnes-sur-Mer
ITF Womens Circuit
Жіночий тенісний турнір у Кань-сюр-Мері, Франція
Призовий фонд: $100,000
Фінал
Даяна Ястремская (Украина, Q) - Ребекка Петерсон (Швеция, 8) - 4:6, 5:7
Джерело: btu.org.ua