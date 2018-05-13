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    Ястремська поступилася в фінальному матчі тенісного турніру в Франції

    • Сьогодні, 21:15
    • Розсилка
    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua
    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua

    Це був другий фінал для 17-річної українки на турнірах ITF

    Даяна Ястремська не змогла здобути перемогу в фіналі турніру ITF у Франції.

    Незважаючи на впевнену перевагу суперниці в стартовому сеті з рахунком 5:1, українка скоротила розрив до одного гейму, проте не змогла зрівняти рахунок на своїй подачі, хоча мала чотири геймбола.

    Після цього матч був перерваний через дощ приблизно на тридцять хвилин, а після його відновлення тенісистки почали рівну боротьбу, але в останньому геймі Петерсону вдалося вдруге зробити брейк.

    Це був другий фінал для 17-річної українки на турнірах ITF з призовим фондом $100,000, завдяки якому вона в понеділок дебютує в топ-150 рейтингу.

    У свою чергу представниця Швеції вперше виграла такий великий турнір, що дозволить їй вперше увійти в число ста найсильніших тенісисток світу.

    Open de Cagnes-sur-Mer

    ITF Womens Circuit

    Жіночий тенісний турнір у Кань-сюр-Мері, Франція

    Призовий фонд: $100,000

    Фінал

    Даяна Ястремская (Украина, Q) - Ребекка Петерсон (Швеция, 8) - 4:6, 5:7

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Франція Даяна Ястремська
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