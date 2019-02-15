Юлія Джима видала у Солт-Лейк-Сіті одну з найкращих гонок у сезоні



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Юлія Джима поступово набирає оптимальні кондиції Biathlon.com.ua

Ближче до світового чемпіонату лідер збірної України поступово набирає оптимальні кондиції

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Юлія Джима посіла десяте місце у спринтерській гонці, яка відкривала восьмий етап Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті (США).

На обох вогневих рубежах українка відстрілялася чисто і на фініші програла переможниці, норвежці Марте Ольсбю-Ройзеланд, 55 секунд. Для Джими то найкращий у поточному сезоні виступ з першого етапу в словенській Поклюці, де вона виграла індивідуальну гонку.

Непогано виступила іще одна українська біатлоністка Яна Бондар. З одним промахом вона стала 18-ю (відставання - 1.31). А ось Надія Бєлкіна і Марія Кручова провели гонку невдало. Обидві промахнулися по два рази і фінішували відповідно 54-ю і 73-ю.

Між тим, Ройзеланд завдяки нинішній перемозі обійшла словачку Анастасію Кузьміну і вийшла в загальному кубковому заліку на третє місце. Друге місце у спринті посіла чинна володарка Кубка світу Кайса Макарайнен з Фінляндії, яка з одним промахом відстала від ідеально влучної норвежки всього на 11,5 секунди. Третя - Франціска Гільдебранд з Німеччини. У неї теж промахів не було, а відставання від чемпіонки склало 21,4 секунди.

Лідеркою загального заліку Кубка світу-2018/2019 наразі залишається італійка Доротея Вірер, яка у спринті стала восьмою. Правда, її перевага над землячкою Лізою Вітоцці, котра на цей раз була 12-ю, мізерна - всього 10 очок.

Наступними на старт у Солт-Лейкс-Сіті вийдуть чоловіки. Спринтерську гонку вони побіжать сьогодні, 15 лютого, о 20:15 за київським часом. Україну представлять Дмитро Підручний, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

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