  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Юна американка стала наймолодшою учасницею 1/8 фіналу Grand Slam за останніх 28 років

    • Розсилка
    Корі Ґауфф не перестає дивувати - Юна американка стала наймолодшою учасницею 1/8 фіналу Grand Slam за останніх 28 років
    Корі Ґауфф не перестає дивувати
    Wimbledon

    Корі Ґауфф – друга після Дженніфер Капріаті

    Американська тенісистка Корі Ґауфф, яка посідала в поточному світовому рейтингу 313-те місце, вийшла в 1/8 фіналу Вімблдонського турніру.

    Читайте також

    У матчі третього раунду змагань Ґауфф, котра почала змагання з кваліфікації, здобула вольову перемогу над словенкою Полоною Герцоґ з рахунком 3:6, 7:6 (7), 7:5.

    Зустріч тривала 2 години і 46 хвилин. Ґауфф тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок і реалізувала два брейк-пойнти з чотирьох. Герцоґ подала чотири ейси, чотири рази помилилася на подачі і реалізувала чотири брейки.

    За вихід до чвертьфіналу Ґауфф  зіграє з сьомою сіяною румункою Сімоною Халеп.

    У 1991 році на той момент 15-річна американка Дженніфер Капріаті дійшла до півфіналу Roland Garros. Вона була трохи молодшою за Ґауфф.

     Читайте також: Світоліна виграла двогодинний матч і вдруге в кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу Wimbledon
    Читайте також
    теніс Wimbledon Полона Герцоґ Корі Ґауфф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ