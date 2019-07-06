Юна американка стала наймолодшою учасницею 1/8 фіналу Grand Slam за останніх 28 років



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Корі Ґауфф не перестає дивувати Wimbledon

Корі Ґауфф – друга після Дженніфер Капріаті

Американська тенісистка Корі Ґауфф, яка посідала в поточному світовому рейтингу 313-те місце, вийшла в 1/8 фіналу Вімблдонського турніру.

У матчі третього раунду змагань Ґауфф, котра почала змагання з кваліфікації, здобула вольову перемогу над словенкою Полоною Герцоґ з рахунком 3:6, 7:6 (7), 7:5.

Зустріч тривала 2 години і 46 хвилин. Ґауфф тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок і реалізувала два брейк-пойнти з чотирьох. Герцоґ подала чотири ейси, чотири рази помилилася на подачі і реалізувала чотири брейки.

За вихід до чвертьфіналу Ґауфф зіграє з сьомою сіяною румункою Сімоною Халеп.

У 1991 році на той момент 15-річна американка Дженніфер Капріаті дійшла до півфіналу Roland Garros. Вона була трохи молодшою за Ґауфф.