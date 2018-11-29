Юнацька ліга УЄФА. «Динамо» чекає на наступного суперника, «Шахтар» завершує боротьбу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суперник «Динамо» U-19 у стикових матчах визначиться 17 грудня

У другому раунді «шляху чемпіонів» Юнацької ліги УЄФА «біло-сині» здолали бельгійський «Андерлехт» (1:1, 2:1). Перед цим, у першому колі, «динамівці» пройшли однолітків із болгарського «Септемврі» (6:1 за сумою двох матчів).

Тепер юні кияни чекатимуть на завершення групового етапу «шляху Ліги чемпіонів», де залишилося провести поєдинки шостого туру, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Динамівці» та ще сім переможців відбору «шляху чемпіонів» зустрінуться у плей-офф із командами, що посядуть другі місця у групах шляху «Ліги чемпіонів».

Наразі відомі імена лише двох потенційних суперників юнацької команди «Динамо» – «Ювентус» і «Монако».

Другі місця у своїх квартетах усе ще можуть посісти «Тоттенгем», ПСВ, «Інтер», «Ліверпуль», «ПСЖ», «Порту», «Галатасарай», «Аякс», «Баварія», «Бенфіка», «Гоффенгайм», «Ліон», «Рома», «Вікторія».

Процедура жеребкування стикових поєдинків відбудеться 17 грудня у Ньйоні, а самі матчі пройдуть 19/20 лютого 2019 року на полях команд зі «шляху чемпіонів».

Таким чином, «динамівці» зіграють у раунді плей-офф удома.

У Юнацькій лізі УЄФА також виступає донецький «Шахтар». Але після п’ятого туру групового етапу «шляху Ліги чемпіонів» «гірники» втратили шанси на вихід із групи F, де долю першого-другого місць вирішать «Гоффенгайм» і «Ліон».