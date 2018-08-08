Юнацька збірна України розпочала підготовку до меморіалу Віктора Баннікова



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Володимир Єзерський. Фото: ФФУ

Усі матчі синьо-жовтих прийматиме НТК ім. В. Баннікова у Києві

Юнацька збірна України U-17 під керівництвом Володимира Єзерського розпочала підготовку до міжнародного меморіалу Віктора Баннікова, який проходитиме з 15-го по 19 серпня у чотирьох містах — Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон «Колос»), Щасливому («Княжа Арена») та Обухові (МСК ім. В. Мельника).

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль.

Володимир Єзерський для участі в турнірі викликав таких гравців (не доросліших 2002 року народження):

воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Микита Турбаєвський («Шахтар» Донецьк), Мірослав Зновенко («Дніпро»);

захисники: Даніл Скорко, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний, Ігор Гук (усі — «Динамо» Київ), Даніель Егбуджуо («Шахтар» Донецьк);

півзахисники: Володимир Бражко, Єгор Глушач, Євген Рязанцев, Микита Ісадченко, Денис Кузик, Артем Кулаковський, Михайло Железняк (усі — «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Владислав Кобилянський, Богдан В`юнник (усі — «Шахтар» Донецьк), Максим Соловйов, Валентин Рубчинський (обидва — «Дніпро»), Роман Дідик («УФК-Карпати» Львів), Максим Кучерявий (ДЮСШ-15 Київ), Максим Шевченко («Динамо» Мінськ, Білорусь);

нападники: Владислав Ванат, Віктор Блізніченко (обидва — «Динамо» Київ), Данило Гончарук («Шахтар» Донецьк), Едвард Кобак («Дніпро»), Дмитро Івашко («Премьєр-Нива» Вінниця).

Збірна України на меморіалі зіграє проти команд Словаччини (15 серпня), Литви (16 серпня) та Грузії (18 серпня).

Усі матчі синьо-жовтих прийматиме НТК ім. В. Баннікова у Києві. Початок поєдинків — о 18.00.