Футбольній хлопчачій команді U-17 не пощастило із жеребкуванням

У середу, 6 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування еліт-раунду чемпіонату Європи-2017/18 серед юнаків до 17-ти років. Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, потрапила до групи 1 і посперечається за вихід до 16 найкращих, що зберуться у фінальній частині турніру у травні 2018 року в Англії, із



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Футбольній хлопчачій команді U-17 не пощастило із жеребкуванням

У середу, 6 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування еліт-раунду чемпіонату Європи-2017/18 серед юнаків до 17-ти років.

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, потрапила до групи 1 і посперечається за вихід до 16 найкращих, що зберуться у фінальній частині турніру у травні 2018 року в Англії, із командами Чехії, Сербії та чинним чемпіоном Європи у цій віковій категорії – збірною Іспанії.

Матчі відбудуться 21, 24 та 27 березня 2018 року у Чехії, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Вісім переможців груп і сім кращих других місць за показниками зустрічей із першими та третіми командами груп приєднаються до збірної Англії у фінальній частині Євро-2018, яка триватиме з 4-го по 20-е травня.

Нагадаємо, жереб звів Україну з Іспанією у Кубку регіонів з футболу.