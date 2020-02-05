  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Юний футболіст побив вічний рекорд «Ліверпуля»

    • Розсилка
    48 - запам'ятайте цей номер - Юний футболіст побив вічний рекорд «Ліверпуля»
    48 - запам'ятайте цей номер
    Liverpool FC

    Рекорд тримався 120 років

    Сенсаційний у цьому сезоні «Ліверпуль» знову й знову пепеписує історію.

    Команда Юргена Клоппа випереджає найближчого суперника у Прем’єр-лізі одразу на 22 очки, що дало німецькому наставнику команди правл екпериментувати. Він також поширив його й на Кубок Англії.

    У вівторок, 4 лютого, «Ліверпуль» грав матч 1/16 фіналу проти «Шрусбері Таун». На цю гру Клопп виставив другий склад на чолі з 19-річним хавбеком Кертісом Джонсом, який вийшов на поле з капітанської пов’язкою.

    Таким чином, Джонс, якому нині 19 років і 5 днів став наймолодшим капітаном легендарного клубу.

    Такого у «Ліверпулі» не було ніколи, а до того рекорд належав Алексу Райсбеку, який вийшов в статусі капітана в 1900 році в 20 років і 250 днів.

    Зазначимо, що для Кертіса Джонса це був лише третій матч в основі «Ліверпуля».

    Також склад «Червоних» на гру проти «Шрусбері Таун» виявився наймолодшим в історії клубу.

    Сама гра завершилась перемогою «Ліверпуля» з рахунком 1:0 та довела право Юргена Клоппа не експерименти. Звичайно, й без фарту не обійшлося.

    Джерело: Главком СПОРТ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль Юрґен Клопп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ