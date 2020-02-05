Юний футболіст побив вічний рекорд «Ліверпуля»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

48 - запам'ятайте цей номер Liverpool FC

Рекорд тримався 120 років

Сенсаційний у цьому сезоні «Ліверпуль» знову й знову пепеписує історію.

Команда Юргена Клоппа випереджає найближчого суперника у Прем’єр-лізі одразу на 22 очки, що дало німецькому наставнику команди правл екпериментувати. Він також поширив його й на Кубок Англії.

У вівторок, 4 лютого, «Ліверпуль» грав матч 1/16 фіналу проти «Шрусбері Таун». На цю гру Клопп виставив другий склад на чолі з 19-річним хавбеком Кертісом Джонсом, який вийшов на поле з капітанської пов’язкою.

Таким чином, Джонс, якому нині 19 років і 5 днів став наймолодшим капітаном легендарного клубу.

Такого у «Ліверпулі» не було ніколи, а до того рекорд належав Алексу Райсбеку, який вийшов в статусі капітана в 1900 році в 20 років і 250 днів.

Зазначимо, що для Кертіса Джонса це був лише третій матч в основі «Ліверпуля».

Також склад «Червоних» на гру проти «Шрусбері Таун» виявився наймолодшим в історії клубу.

Сама гра завершилась перемогою «Ліверпуля» з рахунком 1:0 та довела право Юргена Клоппа не експерименти. Звичайно, й без фарту не обійшлося.

Джерело: Главком СПОРТ