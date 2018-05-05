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    Юний українець захистив титул чемпіона світу за версією WBC

    Титул чемпіона світу Гаджиєв завоював в своєму попередньому поєдинку
    Український суперсердньоваговик Раміль Гаджиєв (7-1-1, 4 КО), який є чемпіоном світу WBC серед молоді, успішно захистив свій титул. Претендентом на пояс Гаджиєва виступив 28-річний аргентинець Матео Дарміан (27-20-3, 8 КО). Бій пройшов в рамках великого вечора боксу в столиці Азербайджану Баку і завершився достроковою перемогою українця вже у
    • Сьогодні, 13:58
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    Раміль Гаджиєв. Фото: НОК України
    Раміль Гаджиєв. Фото: НОК України

    Титул чемпіона світу Гаджиєв завоював в своєму попередньому поєдинку

    Український суперсердньоваговик Раміль Гаджиєв (7-1-1, 4 КО), який є чемпіоном світу WBC серед молоді, успішно захистив свій титул.

    Претендентом на пояс Гаджиєва виступив 28-річний аргентинець Матео Дарміан (27-20-3, 8 КО). Бій пройшов в рамках великого вечора боксу в столиці Азербайджану Баку і завершився достроковою перемогою українця вже у другому раунді.

    Титул чемпіона світу Гаджиєв завоював в своєму попередньому поєдинку з Аро Шварцом (15-5, 11 КО).

    Нагадаємо, інший перспективний українець Сергій Богачук (8-0, 8 КО) також незабаром може стати чемпіоном світу.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
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