Юний українець захистив титул чемпіона світу за версією WBC

Титул чемпіона світу Гаджиєв завоював в своєму попередньому поєдинку

Український суперсердньоваговик Раміль Гаджиєв (7-1-1, 4 КО), який є чемпіоном світу WBC серед молоді, успішно захистив свій титул. Претендентом на пояс Гаджиєва виступив 28-річний аргентинець Матео Дарміан (27-20-3, 8 КО). Бій пройшов в рамках великого вечора боксу в столиці Азербайджану Баку і завершився достроковою перемогою українця вже у



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Раміль Гаджиєв. Фото: НОК України

Титул чемпіона світу Гаджиєв завоював в своєму попередньому поєдинку

Український суперсердньоваговик Раміль Гаджиєв (7-1-1, 4 КО), який є чемпіоном світу WBC серед молоді, успішно захистив свій титул.

Претендентом на пояс Гаджиєва виступив 28-річний аргентинець Матео Дарміан (27-20-3, 8 КО). Бій пройшов в рамках великого вечора боксу в столиці Азербайджану Баку і завершився достроковою перемогою українця вже у другому раунді.

Титул чемпіона світу Гаджиєв завоював в своєму попередньому поєдинку з Аро Шварцом (15-5, 11 КО).

Нагадаємо, інший перспективний українець Сергій Богачук (8-0, 8 КО) також незабаром може стати чемпіоном світу.

Джерело: xsport.ua