Юрій Вернидуб залишається у «Зорі»
-
Розсилка
Зустріч між тренером та президентом клубу, судячи з усього, пройшла позитивно для прихильників «Зорі»
Головний тренер луганської команди Юрій Вернидуб продовжить роботу на поточній посаді.
Після поразки від «Лейпцига» з рахунком 2: 3 Вернидуб на прес-конференції повідомив, що йде у відставку з посади головного тренера «Зорі».
Очевидно, що традиційно імпульсивний Юрій Миколайович зробив цю заяву на емоціях, адже після зустрічі з президентом клубу змінив своє рішення.
Нагадаємо, минулого сезону Вернидуб також був близьким до того, аби залишити команду після низки невдалих результатів, проте президенту «Зорі» Євгену Геллеру , як і цього разу, вдалося вмовити фахівця залишитись.
Контракт наставника із клубом розрахований до 2020 року.
Джерело: Динамомания