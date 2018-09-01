Юрій Вернидуб залишається у «Зорі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Вернидуб. Фото взяте з сайту dynamomania.com

Зустріч між тренером та президентом клубу, судячи з усього, пройшла позитивно для прихильників «Зорі»

Головний тренер луганської команди Юрій Вернидуб продовжить роботу на поточній посаді.

Після поразки від «Лейпцига» з рахунком 2: 3 Вернидуб на прес-конференції повідомив, що йде у відставку з посади головного тренера «Зорі».

Очевидно, що традиційно імпульсивний Юрій Миколайович зробив цю заяву на емоціях, адже після зустрічі з президентом клубу змінив своє рішення.

Нагадаємо, минулого сезону Вернидуб також був близьким до того, аби залишити команду після низки невдалих результатів, проте президенту «Зорі» Євгену Геллеру , як і цього разу, вдалося вмовити фахівця залишитись.

Контракт наставника із клубом розрахований до 2020 року.

Джерело: Динамомания