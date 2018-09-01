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    Юрій Вернидуб залишається у «Зорі»

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    Юрій Вернидуб. Фото взяте з сайту&nbsp;dynamomania.com - Юрій Вернидуб залишається у «Зорі»
    Юрій Вернидуб. Фото взяте з сайту dynamomania.com

    Зустріч між тренером та президентом клубу, судячи з усього, пройшла позитивно для прихильників «Зорі»

    Головний тренер луганської команди Юрій Вернидуб продовжить роботу на поточній посаді.

    Після поразки від «Лейпцига» з рахунком 2: 3 Вернидуб на прес-конференції повідомив, що йде у відставку з посади головного тренера «Зорі».

    Очевидно, що традиційно імпульсивний Юрій Миколайович зробив цю заяву на емоціях, адже після зустрічі з президентом клубу змінив своє рішення.

    Нагадаємо, минулого сезону Вернидуб також був близьким до того, аби залишити команду після низки невдалих результатів, проте президенту «Зорі» Євгену Геллеру , як і цього разу, вдалося вмовити фахівця залишитись.

    Контракт наставника із клубом розрахований до 2020 року.

    Джерело: Динамомания

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