«Ювентус» готує сенсаційний трансфер Де Хеа



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Давид Де Геа Фото взяте з сайту news.sportbox.ru

Туринський клуб схиляє відомого агента Жорже Мендеша до сприяння у переході з «Манчестер Юнайтед» його зіркового клієнта – Давіда Де Хеа

Боси «зебр» провели перемовини з португальським посередником щодо трансферу 28-річного кіпера «МЮ», повідомляє Tuttosport.

Суперагент веде справи Де Хеа, контракт якого з «червоними дияволами» завершує дію після сезону 2018/19.

«Юнайтед» мають опцію автоматичного продовження угоди на 12 місяців (до літа 2020-го), але ризикують втратити іспанця безкоштовно, якщо активують її.

У нинішньому сезоні Давід Де Хеа провів 12 матчів в АПЛ, але лише в одному зумів залишити ворота сухими.

Нагадаємо, Моурінью звинуватив зіркового воротаря у підкилимних інтригах.

Джерело: football24.ua