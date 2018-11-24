«Ювентус» готує сенсаційний трансфер Де Хеа
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Давид Де Геа
Фото взяте з сайту news.sportbox.ru
Туринський клуб схиляє відомого агента Жорже Мендеша до сприяння у переході з «Манчестер Юнайтед» його зіркового клієнта – Давіда Де Хеа
Боси «зебр» провели перемовини з португальським посередником щодо трансферу 28-річного кіпера «МЮ», повідомляє Tuttosport.
Суперагент веде справи Де Хеа, контракт якого з «червоними дияволами» завершує дію після сезону 2018/19.
«Юнайтед» мають опцію автоматичного продовження угоди на 12 місяців (до літа 2020-го), але ризикують втратити іспанця безкоштовно, якщо активують її.
У нинішньому сезоні Давід Де Хеа провів 12 матчів в АПЛ, але лише в одному зумів залишити ворота сухими.
Нагадаємо, Моурінью звинуватив зіркового воротаря у підкилимних інтригах.
Джерело: football24.ua