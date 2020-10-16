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    З ініціативи ексфутболіста «Динамо» в чемпіонаті України може з’явитися перший австралієць

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    Антон Млінаріч грав за Австралію на юнацькому чемпіонаті світу - З ініціативи ексфутболіста «Динамо» в чемпіонаті України може з’явитися перший австралієць
    Антон Млінаріч грав за Австралію на юнацькому чемпіонаті світу
    Світлина - UA-Футбол

    Мілош Нінковіч сватає до лав киян 18-річного оборонця

    18-річний австралійський оборонець «Сіднея» Антон Млінариіч зацікавив київське «Динамо», сповіщає портал The World Game.

    Джерело стверджує, що центрбек незабаром прибуде на перегляд до київського клубу, щоб спробувати себе зарекомендувати перед тренерським штабом.

    Якщо керівництво «біло-синіх» залишиться задоволеним футболістом, то хлопцю буде запропоновано контракт, а його клубу певна компенсація.

    Також повідомляється, що звернути увагу на хлопця запропонував екс-гравець киян, серб Мілош Нінковіч, який зараз виступає в австралійському клубі.

    Відзначимо, Антон Млінаріч поки що грає за молодіжку «Сіднея», але торік зіграв за збірну Австралії в усіх матчах чемпіонату світу U17.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мілош Нінковіч Антон Млінаріч ФК «Сідней»
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