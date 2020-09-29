«Динамо» подало позов в ФІФА на «Корінтіанс» через борг по Сідклею



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Володар Суперкубку України - Сідклей Світлина - globoesporte

Бразильський клуб ще не погасив борг перед «Динамо»

Київське «Динамо» подало в ФІФА позов проти бразильського «Корінтіанса» через те, що не отримало узгодженої суми за оренду лівого захисника Сідклея, який виступає у команді «Корінітанс».

Цю інформацію підтвердили і в бразильському клубі, але відзначили, що вже є певні домовленості, після виконання яких скарга в ФІФА буде відкликана. Інші подробиці поки не повідомляються.

Відомо, що за річну оренду Сідклея «Корінтіанс» повинен був заплатити 500 тис євро чотирма траншами, перший з яких бразильці планували відправити на рахунок «Динамо» в березні. Однак через пандемію коронавірусу гроші так і не були виплачені, що і стало приводом для звернення до ФІФА.

У разі, якщо бразильському клубу не вдасться відрегулювати дане питання, то йому можуть заборонити реєструвати нових футболістів.

Зауважимо, що Сідклей повернувся в бразильський клуб в січні і з тих пір взяв участь в 17 офіційних матчах «Корінтіанса», результативними діями не відзначався.

Додамо, за «Динамо» бразилець встиг провести 23 поєдинки в яких забив один гол.

Джерело: Globoesporte