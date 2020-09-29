Павелко анонсував появу другого фургону-VAR в чемпіонаті України



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Арбітр переглядає відеоповтор завдяки системі VAR Світлина - ukrinform.ua

Вже найближчим часом VAR частіше використовуватиметься в УПЛ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на позачерговій Конференції Професійної футбольної ліги анонсував появу другого фургону VAR для українського футбольного чемпіонату

За словами президента УАФ, цей фургон з’явиться вже за декілька тижнів. Тож, найближчим часом систему відеоповторів можна буде використовувати одразу на чотирьох матчах одного туру Української Прем’єр-ліги.

На сьогодні система VAR здатна покрити тільки два матчі чемпіонату України в рамках одного туру.

Варто відзначити, що перші чотири тури в Прем’єр-Лізі пройшли з роботою VAR в режимі офлайн. Судді вчилися працювати з системою безпосередньо на матчах, але у роботу головної бригади вони не втручалися.

Наразі після чотирьох турів в Українській Прем’єр-лізі двовладдя на вершині турнірної таблиці – по десять очок в активі «Динамо» та «Ворксла». Чинний чемпіон «Шахтар» разом із чернігівською «Десною» поступаються двома пунктами. Єдиним клубом, який ще не набрав заліковго балу є «Львів».

Джерело: FootballHub