Українки виграли «золото» чемпіонату Європи на олімпійській дистанції

Для Людмили Лузан перемога на 500-метрівці стала другою на турнірі каноїстів

Блискуче виступили на чемпіонаті Європи українські каноїсткі Людмила Лузан і Анастасія Четверикова. В польскій Познані наша двійка стала найсильнішою на дистанції 500 м. На цій олімпійській дистанції Лузан і Четверикова представлятимуть країну на Олімпіаді в Токіо.

У фіналі наші спортсменки випередили дворазових срібних призерів чемпіонату світу, угорок Віраг Балу і Кінксу Такач.

Для Лузан це вже друге золото на чемпіонаті в Познані. Раніше українка стала чемпіоном у змаганнях каное-одинаків на дистанції 500 метрів.

Також в активі України дві бронзові медалі, які вчора вибороли Віталій Вергелес та Андрій Рибачок.

Тим часом українського важкоатлета, який «спалив Москву», звинуватили в спробі підкупу допінг-офіцера.