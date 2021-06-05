Українки виграли «золото» чемпіонату Європи на олімпійській дистанції
Для Людмили Лузан перемога на 500-метрівці стала другою на турнірі каноїстів
Блискуче виступили на чемпіонаті Європи українські каноїсткі Людмила Лузан і Анастасія Четверикова. В польскій Познані наша двійка стала найсильнішою на дистанції 500 м. На цій олімпійській дистанції Лузан і Четверикова представлятимуть країну на Олімпіаді в Токіо.
У фіналі наші спортсменки випередили дворазових срібних призерів чемпіонату світу, угорок Віраг Балу і Кінксу Такач.
Для Лузан це вже друге золото на чемпіонаті в Познані. Раніше українка стала чемпіоном у змаганнях каное-одинаків на дистанції 500 метрів.
Також в активі України дві бронзові медалі, які вчора вибороли Віталій Вергелес та Андрій Рибачок.
Тим часом українського важкоатлета, який «спалив Москву», звинуватили в спробі підкупу допінг-офіцера.
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