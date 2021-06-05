Українського важкоатлета, який «спалив Москву», звинуватили в спробі підкупу допінг-офіцера

Російські ЗМІ розганяють інформацію про провину Чумака, хоча відсутня на сайтах, на які посилаються

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) начебто звинуватило українського важкоатлета Дмитра Чумака в порушенні антидопінгових правил. Дмитру ставиться в провину спроба ухилитися від проходження тестування, а також підкуп допінг-офіцера. Таку інформацію поширюють російські ЗМІ, хоча вона відсутня на ресурсах Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), на яку йде посилання.

Згідно з версією, порушення антидопінгових правил сталося 6 травня 2021 року під час тестування поза змаганнями. Крім того, звинувачення також пред'явлені тренеру Чумака Михайлу Мацьохі.

30-річний Дмитро Чумак - срібний призер чемпіонату світу 2018 року, триразовий чемпіон Європи, семиразовий чемпіон України.

Після перемоги на чемпіонаті Європи він розмістив пост у соцмережах, який підписав словами з пісні групи «Ленінград» про спалену Москву.

Український чемпіон, який «спалив Москву». Інтерв'ю з Дмитром Чумаком.