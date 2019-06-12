З сезону-2019/2020 в українській футбольній Прем'єр-лізі ввели плей-оф



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Якби прийнятий сьогодні Регламент існував у сезоні-2018/2019, чернігівська «Десна» і луганська «Зоря» зіграли б у першому раунді плей-оф Іван Вербицький

Команди гратимуть стикові матчі за участь у лізі Європи

У сезоні-2019/2020 п'ята, шоста, сьома і восьма команди української футбольної Прем'єр-ліги зіграють плей-оф за право виступати в лізі Європи. Це відбудеться згідно зі змінами в Регламент змагань, ухваленими сьогодні на загальних зборах УПЛ.

Згідно з рішенням клубів, за підсумком другого етапу чемпіонату-2019/2020 відбудеться двораундовий плей-оф за право зіграти в Лізі Європи: в першому раунді, який складається з одного матчу, п'ята команда на своєму полі зіграє з восьмою, а шоста також на своєму полі – із сьомою. Переможці пар також в одному матчі (на полі команди, що посіла вище підсумкове місце в чемпіонаті) розіграють путівку в Лігу Європи сезону-2020/2021.

У випадку, якщо путівку в Лігу Європи сезону-2020/2021 здобуде переможець Кубка України, то у матчах плей-оф зіграють четверта, п'ята, шоста і сьома команди сезону.