Календар Прем'єр-ліги-2018/2019: «Динамо» розпочинає з «Карпат», «Шахтар» - з «Олександрії»



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Матч «Шахтар» - «Динамо» за Суперкубок перенесли через вибори ФК «Шахтар»

29-й чемпіонат України стартує 28 липня

Сьогодні під час загальних зборів клубів української Прем’єр-Ліги відбулося затвердження календаря першого кола першого етапу чемпіонату-2019/2020.

У першому турі зустрічаються:

«Десна» - «Львів»

«Ворскла» - «Зоря»

СК «Дніпро-1» - «Олімпік»

«Колос» - «Маріуполь»

«Олександрія» - «Шахтар»

«Карпати» - «Динамо»

Офіційно футбольний сезон в Україні розпочнеться 28 липня поєдинком «Шахтар» - «Динамо» за Суперкубок. У цей же день розпочнеться чемпіонат України сезону-2019/2020 і відбудеться частина матчів першого туру регулярної першості.

Раніше повідомлялося, що базовою датою початку сезону було 21 липня, але в цей день в Україні заплановані парламентські вибори.

Перше Класичне дербі у рамках чемпіонату «Динамо» і «Шахтар» проведуть у третьому турі на полі киян.