  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Календар Прем'єр-ліги-2018/2019: «Динамо» розпочинає з «Карпат», «Шахтар» - з «Олександрії»

    • Розсилка
    Матч&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; - &laquo;Динамо&raquo; за Суперкубок перенесли через вибори - Календар Прем'єр-ліги-2018/2019: «Динамо» розпочинає з «Карпат», «Шахтар» - з «Олександрії»
    Матч «Шахтар» - «Динамо» за Суперкубок перенесли через вибори
    ФК «Шахтар»

    29-й чемпіонат України стартує 28 липня

    Сьогодні під час загальних зборів клубів української Прем’єр-Ліги відбулося затвердження календаря першого кола першого етапу чемпіонату-2019/2020.

    Читайте також

    У першому турі зустрічаються:

    «Десна» - «Львів»
    «Ворскла» - «Зоря»
    СК «Дніпро-1» - «Олімпік»
    «Колос» - «Маріуполь»
    «Олександрія» - «Шахтар»
    «Карпати» - «Динамо»

    Офіційно футбольний сезон в Україні розпочнеться 28 липня поєдинком «Шахтар» - «Динамо» за Суперкубок. У цей же день розпочнеться чемпіонат України сезону-2019/2020 і відбудеться частина матчів першого туру регулярної першості.

    Раніше повідомлялося, що базовою датою початку сезону було 21 липня, але в цей день в Україні заплановані парламентські вибори.

    Перше Класичне дербі у рамках чемпіонату «Динамо» і «Шахтар» проведуть у третьому турі на полі киян.

     Читайте також: Справедливість по-українськи: всі 11 клубів Прем'єр-ліги підтримали найкорумпованіший клуб
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ вибори чемпіонат України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК Олімпік ФК «Маріуполь» ФК «Зоря» ФК Карпати ФК Олександрія ФК «Львів» Класичне дербі ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Дніпро-1»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ