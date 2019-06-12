Календар Прем'єр-ліги-2018/2019: «Динамо» розпочинає з «Карпат», «Шахтар» - з «Олександрії»
29-й чемпіонат України стартує 28 липня
Сьогодні під час загальних зборів клубів української Прем’єр-Ліги відбулося затвердження календаря першого кола першого етапу чемпіонату-2019/2020.
У першому турі зустрічаються:
«Десна» - «Львів»
«Ворскла» - «Зоря»
СК «Дніпро-1» - «Олімпік»
«Колос» - «Маріуполь»
«Олександрія» - «Шахтар»
«Карпати» - «Динамо»
Офіційно футбольний сезон в Україні розпочнеться 28 липня поєдинком «Шахтар» - «Динамо» за Суперкубок. У цей же день розпочнеться чемпіонат України сезону-2019/2020 і відбудеться частина матчів першого туру регулярної першості.
Раніше повідомлялося, що базовою датою початку сезону було 21 липня, але в цей день в Україні заплановані парламентські вибори.
Перше Класичне дербі у рамках чемпіонату «Динамо» і «Шахтар» проведуть у третьому турі на полі киян.