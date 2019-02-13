З Таїланду хотіли перенести міжнародний лижний конгрес через зв'язок країни з секс-індустрією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Конгрес FIS пройде в Паттайї в 2020 році

Глава Федерації лижних гонок Норвегії Ерік Росте зажадав перенести конгрес Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) з таїландської Паттайї через зв'язок країни і міста з секс-індустрією.

Росте, який також є членом FIS, домігся повторного голосування щодо вибору місця проведення конгресу. Але вдруге представники FIS знову проголосували за Паттайю.

«Я дуже шкодую про це. FIS подає абсолютно неправильний сигнал. Я не любитель сперечатися, але в даному випадку впевнений, що рішення абсолютно невірне. Все через те, що Паттайя вже довгі роки асоціюється тільки з секс-індустрією. Тому я хотів, щоб конгрес проходив в іншому місці.

Міжнародна спортивна організація не повинна ставити себе в таке незручне становище. Це шкодить нашій репутації, і всі хороші і правильні рішення, які ми приймемо на конгресі, будуть затьмарені місцем проведення», - розповів Росте.

Конгрес FIS пройде в Паттайї в 2020 році.

Джерело: Sports.ru