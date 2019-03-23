Україна U-19 програла Італії та втратила шанси на вихід на Євро-2019
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Фото прес-служби ФФУ
Забили першими, але не втримали перевагу
В матчі другого туру еліт-раунду Євро-2019 U-19 збірна України втратила перемогу над Італією.
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Підопічні Сергія Нагорняка відкрили рахунок на 37-й хвилині: Цітаїшвілі був першим на добиванні після нереалізованого пенальті. Незабаром Італія забила у відповідь, а ще в першому таймі вийшла вперед. Під завісу зустрічі у ворота України влетів ще один м'яч.
Таким чином Україна не зіграє у фінальному раунді, адже вже не зможе обійти збірну Італії навіть за додатковими показниками.
Група 7
Італія U-19 - Україна U-19 - 3:1
Голи: Сальседо (38), Ріккарді (45+1), Бетелл (90+6) - Цітаішвілі (37)
Україна: Трубін, Муравський, Слива, Снурніцин (Біловар, 47), Кащук (Шулянский, 72), Холод, Цітаїшвілі, Сікан, Белошевський, Бондаренко (Желєзко, 35), Криськів (Мудрик, 45).
Турнірна таблиця сьомої групи після другого туру:
1. Італія - 2 матчі, 4 очки
2. Бельгія - 2 (4)
3. Україна - 2 (1)
4. Сербія - 2 (1)
26 березня українці проведуть заключний матч відбору з Бельгією.
У фінальну стадію турніру, який відбудеться 14-27 липня в Вірменії, вийдуть тільки переможці груп.