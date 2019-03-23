Україна U-19 програла Італії та втратила шанси на вихід на Євро-2019



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Фото прес-служби ФФУ

Забили першими, але не втримали перевагу

В матчі другого туру еліт-раунду Євро-2019 U-19 збірна України втратила перемогу над Італією.

Підопічні Сергія Нагорняка відкрили рахунок на 37-й хвилині: Цітаїшвілі був першим на добиванні після нереалізованого пенальті. Незабаром Італія забила у відповідь, а ще в першому таймі вийшла вперед. Під завісу зустрічі у ворота України влетів ще один м'яч.

Таким чином Україна не зіграє у фінальному раунді, адже вже не зможе обійти збірну Італії навіть за додатковими показниками.