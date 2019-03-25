Андрій Шевченко: У нас двоє травмованих, але суті то не міняє – будемо грати на перемогу



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Андрій Шевченко пам'ятає свою єдину зістріч проти Люксембурга Динамо від Шурика

Тренер збірної України з повагою ставиться до майбутнього суперника

За день до матчу відбору на Євро-2020 між збірними України і Люксембургу на стадіоні «Жозі Бартель» відбулася традиційна передматчева прес-конференція наставника збірної України Андрія Шевченка.

- У нас, на жаль, є втрати, - каже Андрій Миколайович. – Марлос і Кравець поїхали до Києва – у них невеликі пошкодження. Але загалом команда почувається нормально. Зараз проведемо тут тренування, це буде ще однією невеликою перевіркою.

- Чи готовий Жуніор Мораєш вийти завтра в стартовому складі збірної України?

- По стартовому складу ми, як завжди, визначимося, в день гри. Сьогодні у нас підготовче тренування – подивимося, як хлопці відновлюються після матчу з Португалією. А рішення стосовно складу ми приймемо завтра.

- Те, що збірна Люксембургу лідирує в групі після першого туру, добре чи погано з точки зору мотивації?

- Мотивація у нас завжди підвищена. Ми розуміємо, що для того, щоб претендувати на вихід з групи, ми не повинні втрачати очки. З таким настроєм ми їхали в Португалію, з таким настроєм ми приїхали тепер сюди. Для нас дуже важливо досягти завтра перемоги. Але збірна Люксембургу заслуговує на повагу. За останні роки ця команда досягла певного успіху, вона намагається грати в футбол, і за це заслуговує на повагу.

- Вважається, що такого поняття, як «футбольні карлики» більше не існує, і будь-яка команда може піднести сюрприз. Чи згодні в таким твердженням?

- Цілком згоден! Більше того, мені дуже імпонують команди, які, незважаючи на брак якісних виконавців, намагаються грати в комбінаційний футбол. Ось однією з таких команд є збірна Люксембургу – вона намагається грати креативно.

- Після матчу зі збірною Португалії ви сказали, що склад на поєдинок з Люксембургом відчутно зміниться. Чи визначилися ви вже, скільки саме буде замін?

- Заміни будуть однозначно. Але з ними ми визначимося після сьогоднішнього тренування.

- Наскільки ймовірно, що завтра буде грати Андрій Лунін?

- Ще раз: сьогодні у нас тренування, і після нього ми визначимося зі стартовим складом на завтрашній матч. У нас кожен гравець може з'явитися в числі тих, хто почне поєдинок з Люксембургом з перших хвилин.

- Як оціните поточну готовність вашої команди? Чи хвилюєтеся за атакуючу тактичну схему?

- Наше завдання зараз - оптимально підійти до матчу з Люксембургом саме з фізичної точки зору. Це стосується і футболістів атаки – вони теж у поєдинку з Португалією віддали дуже багато сил. Потрібно оцінити стан хлопців: ті хто будуть краще готові, завтра і будуть грати.

- Чи очікуєте на підтримку українських уболівальників завтра?

- Ми очікуємо, що вони приїдуть, розраховуємо на нашу діаспору. Ще не знаємо, яка кількість буде наших уболівальників на завтрашньому матчі, але на їх підтримку ми завжди сподіваємося. Їх підтримка – це завжди дуже приємно. Тому чим їх буде більше на трибунах, тим краще.

- Чи стикалися ви раніше зі збірною Люксембургу?

- Так, я грав проти цієї команди, але це було дуже давно – мова про товариський матч, який збірна України проводила в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату світу-2006.

Джерело: Dynamo.kiev.ua