«Жабки» з елементами спокуси: українські атлетки позмагалися на третьому етапі унікального баттлу (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Рижикова стрибала найкраще Фото - Instagram Анни Рижикової

Переможницею стала олімпійська призерка Анна Рижикова

П’ять провідних українських бігунок на 400-метровій дистанції позмагалися в рамках третього етапу онлайн-баттлу 5vs400.

Цього разу дівчата визначили найсильнішу в стрибках. Учасниці виконували дві серії по 20 стрибків у положенні «ноги разом» на дальність кожна. Переможниця визначилася за сумою двох спроб. Зрештою, перевага бронзової призерки Олімпіади-2012 Анни Рижикової була значною в обох підходах. Вона єдина, кому вдалося обидва рази вистрибнути за 55 метрів – 55,11 і 55,65. То – 110,80 м у сумі.

Окрім Рижикової, за 50 метрів стрибала обидва рази також інша олімпійська призерка Лондона-2012 Аліна Логвиненко – 52,06 і 52,47 м. З результатом 104,53 Аліна стала другою.

Близькі спроби показали в боротьбі за третє-четверте місця Вікторія Ткачук і Катерина Климюк. Вікторія стала третьою з сумою 93,70 м, Катерина четвертою – 92,11 м.

Дворазова чемпіонка ІІ європейських ігор Ольга Ляхова натомість, котра досі не повернулася зі збору в Кенії, на тлі решти дівчат стрибала скромно (її сума – 66,50 м). Втім, Ольга відзначилася перформенсами. Спершу вона ефектно зняла плаття перед першою спробою, а потім пострибала зі своїми кенійськими друзями.

Нагадаємо, що почався баттл з бігу на кілометрову дистанцію. Його виграла Климюк. Минулого тижня дівчата змагалися б багатоскоках – 30 стрибків на дальність за принципом потрійного стрибка. Там перемогла Логвиненко.

У наступних дві суботи атлетки змагатимуться ще у двох видах програми і визначать переможницю загального заліку.