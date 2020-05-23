За Усикову честь. Боксерка з Одеси збирається бити журналістку Яніну Соколову



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Олена Колесник готова дати Яніні Соколовій шпіцака Фото - Одеський паблік

Олена Колесник радить засуджувати «зрадників Батьківщини», а не Усика з Марув

Професійний боєць ММА з Одеси, 29-річна Олена Колесник (5-2, 1 NC) записала відеоролик, в якому розкритикувала журналістку Яніну Соколову, яка раніше різко відповіла боксеру Олександру Усику за його провокаційне відео, а також зйомки в російському фільмі про православ'я.

«У ситуації з Яніною Соколовою і Олександром Усиком моя думка – вона хотіла хайпанути на імені всесвітньо відомого легендарного українця, спортсмена, який прославляє нашу країну, з нашим прапором. Для чого? Заради хайпу на його заслугах, для підняття рейтингу своєї брехливої, нікому не потрібної програми.

Моя думка: кожен повинен займатися своєю справою. Спортсмен – тренуватися і виступати. Політик – захищати наших громадян, забезпечувати безпеку та робочі місця, а журналісти повинні правдиво висвітлювати ситуацію в усій країні. Шість років у нас твориться дикий жах, за рахунок якого хайпують усі, кому не ліньки.

Не розумію, чому ви, Яніна, задаєте питання «чий Крим?» спортсмену Усику і співачці Марув. Чому ви не запитаєте це у зрадника Батьківщини, у пана П. Чому ви питаєте це у звичайних громадян, а не у політиків, військових. На чому ви хайпуете, сволочі? Чому ви не розповідаєте, що насправді відбувається вдома?

Куди ви лізете, Яніно? Ви ж жінка, але ведете себе жахливо. Хочу сказати наступне. Якщо ви дійсно хочете отримати спортивного шпіцака, «ляща» або просто побитися, пропоную вам свої послуги. Як жінка жінці. Я з боку спорту, ви журналістка, але свою роботу якісно не робите.

Давайте я виступлю замість Саші. Навіщо ви його смикаєте, поясніть. Ось є я, живий кандидат. Якщо вам знадобиться на комусь хайпанути, когось зачепити, когось викликати на ринг, то я приїду, тільки спецрейс ще організуйте за нормальними цінами. Поб'ємося, заради Бога», - сказала Колесник.