Мінспорту країни-агресора хоче запровадити стелі зарплат у російському футболі

Російський інсайдер Іван Карпов опублікував подробиці з приводу нового ліміту на легіонерів та запровадження стелі зарплат у російському футболі. Про це повідомляє «Главком».

«З'ясував подробиці реформ від Мінспорту у російському футболі. Почнемо з пояснення логіки щодо ліміту: чому обмеження з наступного сезону будуть саме 10+5 (або 6 на сезон-2026/27), а не інші значення? Думка проста: легіонерів у заявці має бути менше за основний склад футболістів (11 осіб – тому буде 10). На полі іноземців має бути менше половини основи (5,5 осіб – тому 5). Важливо, що ліміт не змінюватиметься у бік посилення щонайменше 5 років», – заявив Карпов.

Він стверджує, шо необхідність у реформі ліміту, на думку Мінспорту країни-агресора, назріла давно.

«При цьому розмови про подорожчання російських гравців вважають у міністерстві – це казки. Тим більше, що лімітом справа не скінчиться. Далі встановлення стелі зарплат. Проєкт нового рішення вже на столі, тому висока ймовірність, що з літа 2026-го російський футбол заживе за новими фінансовими правилами. Рік/два, не виключено, клуби попрацюють у «сіру» (особливо «Зеніт»). Оплата квартир, машин, перельотів та інших радощів + «налік» у конвертах, але потім набридне. Особливо з урахуванням того, як за це будуть карти. У хокеї кілька років цей етап проходили – клуби помаялися і почали дотримуватися закону», – зазначив Карпов.

За словами його джерел у РФС, новий ліміт – лише початок закручування гайок.

«Мінспорту дало зрозуміти топ-менеджменту клубів, що як раніше вже не буде», – наголосив Карпов.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.