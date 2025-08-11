Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Влада РФ почала закручувати гайки в російському футболі – джерело

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Влада РФ почала закручувати гайки в російському футболі – джерело
На російський футбол очікують нові складні часи?

Мінспорту країни-агресора хоче запровадити стелі зарплат у російському футболі

Російський інсайдер Іван Карпов опублікував подробиці з приводу нового ліміту на легіонерів та запровадження стелі зарплат у російському футболі. Про це повідомляє «Главком».

«З'ясував подробиці реформ від Мінспорту у російському футболі. Почнемо з пояснення логіки щодо ліміту: чому обмеження з наступного сезону будуть саме 10+5 (або 6 на сезон-2026/27), а не інші значення? Думка проста: легіонерів у заявці має бути менше за основний склад футболістів (11 осіб – тому буде 10). На полі іноземців має бути менше половини основи (5,5 осіб – тому 5). Важливо, що ліміт не змінюватиметься у бік посилення щонайменше 5 років», – заявив Карпов.

Він стверджує, шо необхідність у реформі ліміту, на думку Мінспорту країни-агресора, назріла давно.

«При цьому розмови про подорожчання російських гравців вважають у міністерстві – це казки. Тим більше, що лімітом справа не скінчиться. Далі встановлення стелі зарплат. Проєкт нового рішення вже на столі, тому висока ймовірність, що з літа 2026-го російський футбол заживе за новими фінансовими правилами. Рік/два, не виключено, клуби попрацюють у «сіру» (особливо «Зеніт»). Оплата квартир, машин, перельотів та інших радощів + «налік» у конвертах, але потім набридне. Особливо з урахуванням того, як за це будуть карти. У хокеї кілька років цей етап проходили – клуби помаялися і почали дотримуватися закону», – зазначив Карпов.

За словами його джерел у РФС, новий ліміт – лише початок закручування гайок.

«Мінспорту дало зрозуміти топ-менеджменту клубів, що як раніше вже не буде», – наголосив Карпов.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бертанс є гравцем клубу «Дубай»
Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами
30 липня, 15:00
Під час свого виступу Матвієнко повторила кремлівські наративи
Спільниця Путіна запросила світових парламентарів на Донбас
28 липня, 16:38
РФ, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію
Про заходи безпеки. Учасникам мітингів слід бути пильними
25 липня, 13:23
У навчаннях візьмуть участь понад 120 літальних апаратів і 10 берегових ракетних комплексів
Росія розпочала масштабні військово-морські навчання (відео)
23 липня, 11:23
Дві історичні помилки путінської Росії
Дві історичні помилки путінської Росії
22 липня, 10:45
У лютому 2024 року Валієва сиділа поруч з Путіним на відкритті Ігор майбутнього
Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії
17 липня, 10:56
Кияни стартують у єврокубках 22 липня
Визначився суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
16 липня, 06:48
Марко Матерацці приїжджав до Росії у липні 2024 року
Шевченко опублікував фото з італійцем Матерацці, який їздив до Росії у 2024 році
15 липня, 11:13
Закриття московського неба – наступний крок у війні проти РФ
Повітряний простір над Москвою мусить бути закритий
11 липня, 14:05

Новини

Дві нагороди та світовий рекорд: тріумфальний виступ українок на Всесвітніх іграх
Дві нагороди та світовий рекорд: тріумфальний виступ українок на Всесвітніх іграх
Потенційний суперник «Полісся» у Лізі конференцій хоче купити гравця з російського клубу
Потенційний суперник «Полісся» у Лізі конференцій хоче купити гравця з російського клубу
Санон увійшов в топ-10 в історії збірної України з баскетболу за реалізованими триочковими
Санон увійшов в топ-10 в історії збірної України з баскетболу за реалізованими триочковими
Дві бригади українців судитимуть матчі кваліфікації Ліги конференцій
Дві бригади українців судитимуть матчі кваліфікації Ліги конференцій
«Пафос» – «Динамо»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
«Пафос» – «Динамо»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
Влада РФ почала закручувати гайки в російському футболі – джерело
Влада РФ почала закручувати гайки в російському футболі – джерело

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
13K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
11K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
5326
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
2629
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua