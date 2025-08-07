Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з футболу покращила позиції у рейтингу ФІФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з футболу покращила позиції у рейтингу ФІФА
Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-й сходинці

До першої трійки рейтингу ФІФА входять Іспанія, США та Швеція

Жіноча збірна України з футболу покращила позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Про це повідомляє «Главком».

ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних, в якому українська команда піднялася на одну позицію й наразі посідає 34-те місце, маючи у своєму активі 1633,46 бала.

Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-й сходинці.

До першої трійки рейтингу ФІФА входять Іспанія, США та Швеція.

4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

33-річний Сон залишив англійський «Тоттенхем», за який виступав 10 років, та став гравцем «Лос-Анджелеса»
Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США
Сьогодні, 13:40
Підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з рахунком 2:2
Юнацька збірна України з футболу зіграла внічию в контрольному матчі
Вчора, 14:25
«Динамо» програло «Пафосу» в кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» програло «Пафосу» в кваліфікації Ліги чемпіонів
5 серпня, 22:58
Грецький клуб вилетів у Лігу Європи та зіграє там з «Шахтарем», якщо «гірникам» вдасться здолати «Бешикташ»
Став відомий потенційний суперник «Шахтаря» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи
31 липня, 11:52
Лунін з партнерами дійшов до 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу
Стало відомо, які преміальні отримає Лунін за участь у клубному чемпіонаті світу
26 липня, 09:34
Головним арбітром гри між «Сараєвом» та «Університатею» виступить Дмитро Панчишин
Українці судитимуть гру другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій
24 липня, 14:50
Микола Балакін буде головним рефері гри «Пафос» (Кіпр) – «Маккабі» Т-А (Ізраїль)
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги чемпіонів
22 липня, 07:30
«Шахтар» розгромив фінський «Ільвес» у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
«Шахтар» розгромив фінський «Ільвес» у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
10 липня, 23:08
Степан Федорович помер на 68-му році життя
Пішов з життя легендарний ексгравець «Карпат»
10 липня, 18:49

Новини

Клуби баскетбольної Суперліги проголосували за те, щоб грати матчі в прифронтових регіонах
Клуби баскетбольної Суперліги проголосували за те, щоб грати матчі в прифронтових регіонах
France Football оприлюднив претендентів на приз найкращому молодому футболісту 2025 року
France Football оприлюднив претендентів на приз найкращому молодому футболісту 2025 року
Жіноча збірна України з футболу покращила позиції у рейтингу ФІФА
Жіноча збірна України з футболу покращила позиції у рейтингу ФІФА
Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США
Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США
«Полісся» – «Пакш»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
«Полісся» – «Пакш»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
15K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
9135
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
6426
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
5359
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua