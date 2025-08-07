Жіноча збірна України з футболу покращила позиції у рейтингу ФІФА

До першої трійки рейтингу ФІФА входять Іспанія, США та Швеція

Жіноча збірна України з футболу покращила позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Про це повідомляє «Главком».

ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних, в якому українська команда піднялася на одну позицію й наразі посідає 34-те місце, маючи у своєму активі 1633,46 бала.

Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-й сходинці.

До першої трійки рейтингу ФІФА входять Іспанія, США та Швеція.

4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.