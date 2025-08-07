France Football оприлюднив претендентів на приз найкращому молодому футболісту 2025 року

Минулого року найкращим молодим футболістом був визнаний Ямаль

Авторитетний французький журнал France Football оголосив номінантів на Kopa Trophy – щорічну нагороду, що вручається найкращому молодому футболісту, який не досяг 21 року. Про це повідомляє «Главком».

У шорт-лист премії потрапили:

Пау Кубарсі («Барселона», Іспанія)

Айюб Буадді («Лілль», Франція)

Дезіре Дуе («ПСЖ», Франція)

Естевао («Челсі», Бразилія)

Дін Хейсен («Реал Мадрид», Іспанія)

Майлз Льюїс-Скеллі («Арсенал», Англія)

Родріго Мора («Порту», Португалія)

Жоау Невеш («ПСЖ», Португалія)

Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія)

Кенан Йилдиз («Ювентус», Туреччина)

У голосуванні беруть участь володарі «Золотого м'яча». Кожному з них необхідно обрати трьох гравців зі списку претендентів, складеного редакцією France Football.

Минулого року найкращим молодим футболістом був визнаний Ямаль.

Нагорода має таку назву на честь французького нападника Раймона Копа, володаря «Золотого м'яча» 1958 року.

Церемонія нагородження Kopa Trophy проходить одночасно із церемонією вручення «Золотого м'яча». Церемонія вручення «Золотого м'яча» 2025 року відбудеться у Парижі 22 вересня.

4 серпня відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.