Захисник «Динамо» дискваліфікований на два матчі
- 21 Грудня, 17:10
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Розсилка
Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо Київ
Дісталося і тренеру столичного клубу
КДК ФФУ виніс рішення по матчу «Олександрія» - «Динамо».
Як повідомляє телеканал «Футбол», захисник «Динамо» Євген Хачеріді дискваліфікований на два матчі.
Як відомо, захисник вже після матчу емоційно висловлював обурення і вживав ненормативну лексику на адресу Юрія Можаровського.
Тренер Олег Лужний дискваліфікований на один матч.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді відмовився продовжувати контракт з «Динамо».