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    Захисник «Динамо» дискваліфікований на два матчі

    Дісталося і тренеру столичного клубу
    КДК ФФУ виніс рішення по матчу «Олександрія» - «Динамо». Як повідомляє телеканал «Футбол», захисник «Динамо» Євген Хачеріді дискваліфікований на два матчі. Як відомо, захисник вже після матчу емоційно висловлював обурення і вживав ненормативну лексику на адресу Юрія Можаровського.
    • 21 Грудня, 17:10
    • Розсилка
    Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо Київ
    Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо Київ

    Дісталося і тренеру столичного клубу

    КДК ФФУ виніс рішення по матчу «Олександрія» - «Динамо».

    Як повідомляє телеканал «Футбол», захисник «Динамо» Євген Хачеріді дискваліфікований на два матчі.

    Як відомо, захисник вже після матчу емоційно висловлював обурення і вживав ненормативну лексику на адресу Юрія Можаровського.

    Тренер Олег Лужний дискваліфікований на один матч.

    Раніше повідомлялося, що Хачеріді відмовився продовжувати контракт з «Динамо».

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