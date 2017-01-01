Захисник «Динамо» дискваліфікований на два матчі

Дісталося і тренеру столичного клубу

КДК ФФУ виніс рішення по матчу «Олександрія» - «Динамо». Як повідомляє телеканал «Футбол», захисник «Динамо» Євген Хачеріді дискваліфікований на два матчі. Як відомо, захисник вже після матчу емоційно висловлював обурення і вживав ненормативну лексику на адресу Юрія Можаровського.