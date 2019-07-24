Захисник «Динамо» продовжить кар’єру в Чехії
Ахмед Алібеков
Dynamo.kiev.ua
Ахмед Алібеков укладе угоду про річну оренду
Захисник київського «Динамо» Ахмед Алібеков продовжить клубну кар’єру в Чехії. Футболіст виступатиме за «Слован» з міста Ліберець на правах оренди.
Термін дії орендної угоди буде розраховано на рік, інформує Dynamo.kiev.ua.
Уже найближчим часом чехи мають офіційно підтвердити інформацію про оренду динамівця.
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Раніше «Динамо» та «Слован» домовилися про систематичну співпрацю.