Захисник «Шахтаря» через травму попередньо пропустить кілька тижнів
- Сьогодні, 09:51
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Як відомо, Кривцов отримав травму у матчі з «Ромою»
Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов, який травмувався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Ромою», за попередньою інформацією пропустить кілька тижнів.
Про це у коментарі прес-службі УЄФА повідомив головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека.
«Я поспілкувався після матчу з начальником медичного штабу, і поки очікується, що Кривцов попередньо випадає на кілька тижнів», - сказав Фонсека.
Кривцов травмував ногу у боротьбі з Джеко в кінці першого тайму.
Він покинув поле на ношах, замість нього вийшов Іван Ордець.
Нагадаємо, «Шахтар» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Харкові обіграв італійську «Рому».
В іншому матчі 1/8 фіналу «Севілья» та «Манчестер Юнайтед» зіграли внічию - 0:0.
Як відомо, у Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».