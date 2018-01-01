Захисник «Шахтаря» через травму попередньо пропустить кілька тижнів

Як відомо, Кривцов отримав травму у матчі з «Ромою»

Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов, який травмувався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Ромою», за попередньою інформацією пропустить кілька тижнів. Про це у коментарі прес-службі УЄФА повідомив головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека. «Я поспілкувався після матчу з начальником медичного штабу, і поки



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Сергій Кривцов. Фото: ФК Шахтар

Як відомо, Кривцов отримав травму у матчі з «Ромою»

Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов, який травмувався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Ромою», за попередньою інформацією пропустить кілька тижнів.

Про це у коментарі прес-службі УЄФА повідомив головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека.

«Я поспілкувався після матчу з начальником медичного штабу, і поки очікується, що Кривцов попередньо випадає на кілька тижнів», - сказав Фонсека.

Кривцов травмував ногу у боротьбі з Джеко в кінці першого тайму.

Він покинув поле на ношах, замість нього вийшов Іван Ордець.

Нагадаємо, «Шахтар» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Харкові обіграв італійську «Рому».

В іншому матчі 1/8 фіналу «Севілья» та «Манчестер Юнайтед» зіграли внічию - 0:0.

Як відомо, у Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».