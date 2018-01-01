  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Захисник «Шахтаря» через травму попередньо пропустить кілька тижнів

    Як відомо, Кривцов отримав травму у матчі з «Ромою»
    Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов, який травмувався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Ромою», за попередньою інформацією пропустить кілька тижнів. Про це у коментарі прес-службі УЄФА повідомив головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека. «Я поспілкувався після матчу з начальником медичного штабу, і поки
    • Сьогодні, 09:51
    • Розсилка
    Сергій Кривцов. Фото: ФК Шахтар
    Сергій Кривцов. Фото: ФК Шахтар

    Як відомо, Кривцов отримав травму у матчі з «Ромою»

    Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов, який травмувався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Ромою», за попередньою інформацією пропустить кілька тижнів.

    Про це у коментарі прес-службі УЄФА повідомив головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека.

    «Я поспілкувався після матчу з начальником медичного штабу, і поки очікується, що Кривцов попередньо випадає на кілька тижнів», - сказав Фонсека.

    Кривцов травмував ногу у боротьбі з Джеко в кінці першого тайму.

    Він покинув поле на ношах, замість нього вийшов Іван Ордець.

    Нагадаємо, «Шахтар» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Харкові обіграв італійську «Рому».

    В іншому матчі 1/8 фіналу «Севілья» та «Манчестер Юнайтед» зіграли внічию - 0:0.

    Як відомо, у Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів «Шахтар» і «Рома».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ