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    Роналду дізнався про стать майбутньої двійні (відео)

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    Кріштіану з Джорджиною чекають на другу двійню - Роналду дізнався про стать майбутньої двійні (відео)
    Кріштіану з Джорджиною чекають на другу двійню
    фото з відкритих джерел

    У футболіста з коханою Джорджиною народяться син і дочка

    Нападник «Манчестер Юнайтед» і збірної Португалії Кріштіану Роналду та його громадянська дружина Джорджина Родрігес дізналися про стать майбутньої двійні. Про це футболіст повідомив у відео, яке розмістив на своїй сторінці в соцмережах. Діти Кріштіану та Джорджини лопнули повітряні кульки, в яких були вкладені різнокольорові конфетті. В одній з кульок були конфетті блакитного кольору, в іншій – рожевого. Отже, в пари народяться син і дочка.

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    Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    «Де життя починається, а кохання ніколи не закінчується», – так підписав відео футболіст.

    Після народження двійнят Роналду стане батьком шістьох дітей. Разом із Джорджіною вони виховують 3-річну Алану, 11-річного Кріштину-молодшого, а також 4-річних близнюків Єву та Матео.

    Раніше Роналду показав миле родинне фото з Джорджиною і дітьми.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Манчестер Юнайтед
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    Роналду дізнався про стать майбутньої двійні (відео)