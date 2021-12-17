Роналду дізнався про стать майбутньої двійні (відео)

У футболіста з коханою Джорджиною народяться син і дочка

Нападник «Манчестер Юнайтед» і збірної Португалії Кріштіану Роналду та його громадянська дружина Джорджина Родрігес дізналися про стать майбутньої двійні. Про це футболіст повідомив у відео, яке розмістив на своїй сторінці в соцмережах. Діти Кріштіану та Джорджини лопнули повітряні кульки, в яких були вкладені різнокольорові конфетті. В одній з кульок були конфетті блакитного кольору, в іншій – рожевого. Отже, в пари народяться син і дочка.

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«Де життя починається, а кохання ніколи не закінчується», – так підписав відео футболіст.

Після народження двійнят Роналду стане батьком шістьох дітей. Разом із Джорджіною вони виховують 3-річну Алану, 11-річного Кріштину-молодшого, а також 4-річних близнюків Єву та Матео.

Раніше Роналду показав миле родинне фото з Джорджиною і дітьми.