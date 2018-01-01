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    Захисник «Шахтаря» Кривцов пропустить три тижні, Ракицький тренується індивідуально

    Кривцов, швидше за все, пропустить матч-відповідь з «Ромою»
    «Шахтар» втратив відразу двох центральних захисників перед матчем 21-го туру УПЛ з «Зіркою». Про це інформує прес-служба донецького клубу. Сергій Кривцов, який травмувався у зустрічі з «Ромою», пропустить три тижні через пошкодження зв'язок лівого гомілковостопного суглоба. Таким чином, він, швидше за все,
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    Сергій Кривцов. Фото: ФК Шахтар
    Сергій Кривцов. Фото: ФК Шахтар

    Кривцов, швидше за все, пропустить матч-відповідь з «Ромою»

    «Шахтар» втратив відразу двох центральних захисників перед матчем 21-го туру УПЛ з «Зіркою».

    Про це інформує прес-служба донецького клубу.

    Сергій Кривцов, який травмувався у зустрічі з «Ромою», пропустить три тижні через пошкодження зв'язок лівого гомілковостопного суглоба.

    Таким чином, він, швидше за все, пропустить матч-відповідь з «Ромою» 13 березня.

    Ярослав Ракицький має невеликі проблеми зі спиною і тренується індивідуально.

    Матч зі «Зіркою» пройде в неділю, 25 лютого. Початок - 17.00.

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    Як відомо, донецький «Шахтар» піднявся на одну сходинку у клубному рейтингу УЄФА.

    Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Рому» у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

    За перемогу «помаранчево-чорні» отримали два бали.

    Таким чином, «Шахтар» випередив португальську «Бенфіку».

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