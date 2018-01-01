Захисник «Шахтаря» Кривцов пропустить три тижні, Ракицький тренується індивідуально

Кривцов, швидше за все, пропустить матч-відповідь з «Ромою»

«Шахтар» втратив відразу двох центральних захисників перед матчем 21-го туру УПЛ з «Зіркою». Про це інформує прес-служба донецького клубу. Сергій Кривцов, який травмувався у зустрічі з «Ромою», пропустить три тижні через пошкодження зв'язок лівого гомілковостопного суглоба. Таким чином, він, швидше за все,