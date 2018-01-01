Захисник «Шахтаря» Кривцов пропустить три тижні, Ракицький тренується індивідуально
- Сьогодні, 17:56
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Кривцов, швидше за все, пропустить матч-відповідь з «Ромою»
«Шахтар» втратив відразу двох центральних захисників перед матчем 21-го туру УПЛ з «Зіркою».
Про це інформує прес-служба донецького клубу.
Сергій Кривцов, який травмувався у зустрічі з «Ромою», пропустить три тижні через пошкодження зв'язок лівого гомілковостопного суглоба.
Таким чином, він, швидше за все, пропустить матч-відповідь з «Ромою» 13 березня.
Ярослав Ракицький має невеликі проблеми зі спиною і тренується індивідуально.
Матч зі «Зіркою» пройде в неділю, 25 лютого. Початок - 17.00.
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Як відомо, донецький «Шахтар» піднявся на одну сходинку у клубному рейтингу УЄФА.
Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Рому» у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.
За перемогу «помаранчево-чорні» отримали два бали.
Таким чином, «Шахтар» випередив португальську «Бенфіку».