Главком не полінився «пройтися» по ЗМІ країн, яким протистояли наші команди, щоб зрозуміти більше

З початку тижня українські клуби знову подарували своїм шанувальникам кілька приємних миттєвостей єврокубкових днів. В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у першому матчі, «Шахтар» у Харкові здолав клуб з Італії, римську «Рому». Київське «Динамо» в Лізі Європи грало матч-відповідь із грецьким колективом під

Фото: Станіслав Груздєв

Главком не полінився «пройтися» по ЗМІ країн, яким протистояли наші команди, щоб зрозуміти більше

З початку тижня українські клуби знову подарували своїм шанувальникам кілька приємних миттєвостей єврокубкових днів. В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у першому матчі, «Шахтар» у Харкові здолав клуб з Італії, римську «Рому». Київське «Динамо» в Лізі Європи грало матч-відповідь із грецьким колективом під назвою АЕК на своєму полі й теж здобуло позитивний результат, нехай і не перемогло. Главком не полінився «пройтися» по ЗМІ країн, яким протистояли наші команди, щоб зрозуміти більше.

Провідне італійське ЗМІ, а це відома на весь світ Gazzetta dello Sport, про матч «Шахтаря» і «Роми» написало немало, а ми виділимо наступне. «…Після того, як Рим відкрив рахунок, здавалося, що гості зможуть досягти ідеального результату, незважаючи на дошкульний харківський мороз. Замість цього поразка 1:2… І це – нагорода, подарунок долі, проте радше Аліссону, який створив кілька справжнісіньких чудес власноруч. Так, у кінцівці матчу йому вельми допоміг Бруно Перес, коли з двох кроків бив Феррейра… «Жовто-червоні» можуть використати свої переваги вдома, проте вони повинні розуміти, що «Шахтар» має в своєму арсеналі більш ніж якісні ідеї в атаці навіть на такому височенному рівні. Втім, не можна сказати, що українці в обороні є безгрішними, й це в кращому вигляді продемонстрували Ундер та Перотті в першій половині матчу. Потім Рим «закрився», і це був неправильний підхід… Перший гол господарів, таке враження, ніби «вимкнув» усіх гравців «Роми». «Шахтар» перехопив ініціативу, як це вже було в матчі проти «Наполі», й нам вельми стали в нагоді два суперсейви Аліссона. Саме самовіддана гра голкіпера дозволила утримати більш-менш прийнятний рахунок для «джалло-россі» після ударів Марлоса та Тайсона… Ді Франческо зробив не дуже вдалі перестановки на правому фланзі. «Шахтар» забив свій другий гол, коли чудовий удар вдався Фреду. Цей гравець, з високою вірогідністю, поповнить склад команди Хосепа Гвардіоли…»

Автори спортивного видання з міста Турін, а мова про Tuttosport, були не такими красномовними. Коментар журналістів цього видання говорить про те, що автори «поділили» гру на два періоди. «…«Рома» показала два обличчя… В першому таймі гості контролювали гру й без якихось очевидних ризиків Де Россі та його товариші здобули перевагу в один м яч, завдяки точному удару Ундера. Проте по перерві гості, по суті, зіграли провальні 45 хвилин. «Шахтар» був близьким до того, щоб загнати «вовків». Лише завдяки Аліссону вдалося не отримати повну торбу голів і зберегти шанси на вихід у наступний раунд…»

З грецьких ЗМІ виділимо коментар спочатку авторів порталу Sport24. Журналісти цього ресурсу не стали посипати голову попелом, і вважають, що їхній клуб заслуговував на кращу долю. «…Нічия в першому матчі з «Динамо» поставила АЕК перед необхідністю атакувати на засніженому та морозному «Олімпійському». В гостей були шанси реалізувати свої нагоди в атаці, проте після фінального свистка була зафіксована нічия 0:0. То ж право продовжити грати в Лізі Європи дісталося «Динамо» завдяки проведеному голу на виїзді. Однак АЕК може записати обидва матчі собі в актив. Команда Маноло Хіменеса виступила в Лізі Європі достойно, й залишила цей турнір непереможеною: дві перемоги, вісім нічиїх. Така статистика не може не вважатися успіхом. Востаннє АЕК програвав у Лізі Європи ще 4 серпня 2016-го року в домашньому матчі з представником Франції «Сент-Етьєном»… Чи не ключовим епізодом матчу варто вважати заміна Лазароса Христодулопулоса на 75-й хвилині. Це було неправильне рішення. Наш хавбек був серйозним джерелом загрози для оборони «Динамо», і його заміна спровокувала появу проблем у центральній зоні. В суперника почали з являтися моменти в атаці…»

Фото: Станіслав Груздєв

Інший грецький ресурс, а це Gazzetta, додає «драми» результату, адже вважає, що гості зіграли дуже вдалий, можливо, свій кращий матч у кампанії 2017/18. «…АЕК створив велику кількість гольових моментів, проте все це виявилося марним. Далі йде «Динамо», хоча підопічні Маноло Хіменеса зіграли чи не кращий матч у поточному сезоні. Гості кинулися забивати з перших хвилин поєдинку й грали дуже сміливо, незважаючи на важкі, несприятливі погодні умови… Ті вболівальники та журналісти, які вважали, що у другому таймі АЕК «підсяде» й не зможе грати так само активно, як і в першій половині, помилялися. Наша команда провела дуже сильний період із 45-ї по 70-у хвилину, протягом якого могла й мала забивати не один гол. Найбільш яскраві моменти сталися на 51-й хвилині. Спочатку Бакакіс небезпечно пробивав, проте блискуче зіграв Бойко, адже зміг перевести м яча на кутовий. Після цього кутового круглий опинився в ногах у Масуда, на відстані півметра від порожніх воріт. Але він примудрився не влучити в ворота!..»

Максим Салівон для «Главкома»