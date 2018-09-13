Захисник, яким цікавилося, «Динамо», перейшов в чемпіонат Греції
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Александр Кефф. Фото: ФК Лариса
Останнім клубом 26-річного француза став «Брест»
Захисник Александр Кефф став гравцем «Лариси» з чемпіонату Греції.
Угода розрахована на два роки.
Раніше журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас повідомляв, що Кефф може продовжити кар'єру в «Динамо».
Їм нібито цікавився також «Рубін».
Останнім клубом 26-річного француза став «Брест», що представляє другий за силою чемпіонат Франції.
Також грав за «Газелек Аяччо», «Мускрон», «Мальорку», «Гранаду» і «Ланс».
У 2018 році провів за «Брест» дев'ять матчів.
«Лариса» займає у вищій лізі Греції восьме місце після двох турів.
У минулому сезоні команда фінішувала 12-ю з 16 клубів.
Джерело: Tribuna.com