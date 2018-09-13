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    Захисник, яким цікавилося, «Динамо», перейшов в чемпіонат Греції

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    Александр Кефф. Фото: ФК Лариса - Захисник, яким цікавилося, «Динамо», перейшов в чемпіонат Греції
    Александр Кефф. Фото: ФК Лариса

    Останнім клубом 26-річного француза став «Брест»

    Захисник Александр Кефф став гравцем «Лариси» з чемпіонату Греції.

    Угода розрахована на два роки.

    Раніше журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас повідомляв, що Кефф може продовжити кар'єру в «Динамо».

    Їм нібито цікавився також «Рубін».

    Останнім клубом 26-річного француза став «Брест», що представляє другий за силою чемпіонат Франції.

    Також грав за «Газелек Аяччо», «Мускрон», «Мальорку», «Гранаду» і «Ланс».

    У 2018 році провів за «Брест» дев'ять матчів.

    «Лариса» займає у вищій лізі Греції восьме місце після двох турів.

    У минулому сезоні команда фінішувала 12-ю з 16 клубів.

    Джерело: Tribuna.com

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