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    Захисник збірної України перейшов до складу новачка Суперліги

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    Руслан Отверченко - Захисник збірної України перейшов до складу новачка Суперліги
    Руслан Отверченко
    ФБУ

    Українець Руслан Отверченко став гравцем баскетбольного «Прометея»

    Досвідчений 29-річний захисник Руслан Отверченко приєднався до «Прометея» з Кам’янського, інформує прес-служба клубу.

    Упродовж ігрової кар'єри український баскетболіст виступав за БК «Київ», «Будівельник», БК «Донецьк», іспанську «Манресу» та «Черкаські Мавпи».

    За черкаський клуб Руслан виступав минулого сезону і зіграв 25 матчів, в яких в середньому набирав 10.7 очка,  2.6 передачі та 2.5 підбирання.

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    У середині вересня Отверченко підписав контракт з «Київ-Баскетом», але не затримався там і зовсім недавно зіграв за аматорських «Шаманiв» з Києва в Кубку України.

    У доробку новачка «Прометея» також виступи за національну збірну України. У 2017 році разом з нею він зіграв на ЄвроБаскеті, де в 6 матчах набирав 4.3 очка, проводячи на майданчику 11.3 хвилини.

    Наразі «Прометей» очолює турнірну таблицю Суперліги – 6 перемог у семи матчах. Це дебютний сезон команди в елітному дивізіоні чемпіонату України.

    баскетбол Федерація баскетболу України
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