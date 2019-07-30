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    Айнарс Багатскіс: мені сподобався початок роботи зі збірною України

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    Айнарс Багатскіс - Айнарс Багатскіс: мені сподобався початок роботи зі збірною України
    Айнарс Багатскіс
    ФБУ

    Латвієць Айнарс Багатскіс прокоментував перші тренувальні збори національної команди

    Чоловіча національна збірна України з баскетболу провела перші тренувальні збори на чолі з латвійським тренером Айнарсом Багатскісом. Фахівець залишився задоволеним знайомством з командо та роботою з колегами по тренерському штабу.

    «Загалом робота із цим тренерським штабом мені сподобалася, обидва асистенти досвідчені професіонали і вони десь поступилися власним еґо, для спільної справи, мені з ними працювати було комфортно.
    Вдячний гравцям, за те що вони відклали свої справи подалі і відреагували на запрошення до національної команди. Ці збори – моя примха, яку і гравці, і ФБУ задовільнили цілком.
    Не усі змогли перекроїти свої плани у цей короткий час. Богдан Близнюк мав приїхати, але у його родині виникли проблеми, які  потребували його присутності. Ні Ткаченко, ні Пустовий, ні Герун не випадають із нашого поля зору, просто так склалися обставини у цей час. Кілька гравців як Кобець, Кравцов, Липовий, Михайлюк тренувалися із нами, але не змогли поїхати до Мінська, про це ми також домовилися заздалегідь», - розповів Багатскіс в інтерв’ю прес-службі ФБУ.

    Наступного разу збірна України збереться вже на початку наступного року, коли гратиме стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. 

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