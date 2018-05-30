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    Захисник збірної України з баскетболу позмагається за медалі у Греції

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    Захисник збірної України з баскетболу позмагається за медалі у Греції

    Олександр Липовий може стати бронзовим призером цього чемпіонату

    «Промітеас» захисника збірної України Олександра Липового програв «Олімпіакосу» у третьому матчі півфінальної серії чемпіонату Греції.

    Рахунок зустрічі – 56:89, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Український баскетболіст за 23:19 хв набрав шість очок, чотири підбирання, дві передачі й одне перехоплення.

    Це третя поспіль поразка «Промітеаса» у півфіналі. Відтак, у фіналі зустрінуться «Олімпіакос» і «Панатінаїкос».

    «Промітеас» зіграє 2 червня з ПАОКом за третє місце.

    Нагадаємо, Липовий потрапив у розширений список збірної України з баскетболу на третє вікно кваліфікації до Чемпіонату світу-2019.

    Зауважимо, що представник клубу НБА переглядав гру одного з українських баскетболістів.

    Окрім того, додамо, що Іссуф Санон став чемпіоном Словенії у складі «Олімпії».

    Греція українці баскетбол
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