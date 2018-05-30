Представник клубу НБА переглядав гру українського баскетболіста

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Іссуф Санон у центрі з кубком

За Іссуфом Саноном спостерігає клуб «Бруклін Нетс»

Клуб Національної баскетбольної асоціації «Бруклін Нетс» цікавиться українським захисником словенської «Олімпії» Іссуфом Саноном.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Напередодні помічник генерального менеджера Траджан Ленгдон відвідував Любляну для перегляду українця у грі.

Раніше стало відомо, що Іссуф Санон готується до участі у драфті НБА 2018 року, який відбудеться 22 червня.

18-річний українець має стати його наймолодшим учасником.

У складі «Олімпії» Санон став чемпіоном Словенії. Однак у заключному матчі фінальної серії проти «Крки» баскетболіст не грав.

Санон перейшов до «Олімпії» під час сезону з «Дніпра». Цього сезону у 21 матчі чемпіонату Словенії він набирав 5,9 очка, робив 2,6 підбирання, 1,3 передачі й 1,1 перехоплення за 19,5 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, Іссуф потрапив у розширений список збірної України на третє вікно кваліфікації до Чемпіонату світу-2019.