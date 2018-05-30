Український баскетболіст став чемпіоном Словенії у складі «Олімпії»

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Іссуф Санон. Фото: ФБУ

Санон в останніх двох поєдинках золотої серії участі не брав

Український захисник Іссуф Санон став чемпіоном Словенії у складі словенської «Олімпії».

Команда нашого 18-річного легіонера у вирішальному п’ятому матчі серії в овертаймі перемогла клуб «Крка» – 95:90, передає прес-служба Федерації баскетболу України.

Санон, який перейшов до «Олімпії» під час сезону з «Дніпра», в останніх двох поєдинках золотої серії участі не брав.

Цього сезону у 21 матчі чемпіонату Словенії наш легіонер набирав 5,9 очка, робив 2,6 підбирання, 1,3 передачі та 1,1 перехоплення за 19,5 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, раніше Санон оголосив про участь у драфті НБА-2018, а нещодавно вперше в кар’єрі захисника було включено до розширеного ростеру національної збірної України.