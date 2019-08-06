Без права на виправдання. Анонс матчу Ліги чемпіонів «Брюґґе» - «Динамо»



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Під час вчорашнього тренування в бельгії настрій у киян був відмінним ФК «Динамо»

Для тренера киян Хацкевича настає момент істини

Сьогодні, 6 серпня увечері команда київського «Динамо» стартує в Лізі чемпіонів-2019/2020. У рамках третього кваліфікаційного раунду турніру підопічні Олександра Хацкевича зійдуться у протистоянні з віце-чемпіонами Бельгії «Брюґґе». Фаворитом пари вважається український клуб, хоча у нинішньому окремо взятому протистоянні букмекери схильні віддавати перевагу бельгійцям.

Для білоруського тренера «Динамо» Олександра Хацкевича зараз настає момент істини. Впродовж усього попереднього сезону він повторював мантру про омолодження команди і побудову нового колективу. Зараз такі аргументи вже не актуальні. Перед киянами наразі стоїть чітке завдання — потрапити в груповий турнір Ліги чемпіонів. Для цього спершу треба переграти «Брюґґе», а потім переможця пари «Базель» (Швейцарія) — ЛАСК (Австрія). Суперники непрості, але прохідні, а отже виправдання невдачам не буде. Невихід у груповий турнір майже напевне означатиме для киян тренерську відставку.

В «Брюґґе» ситуація інша. Віце-чемпіони Бельгії навпаки змінили тренера в міжсезоння — місце Івана Леко зайняв легендарний у минулому футболіст клубу Філіпп Клеман, котрий у минулому сезоні привів до чемпіонства «Ґенк». Також лави «Брюґґе» покинуло два провідних футболісти — Арнау Данджума і Марвелус Накамба. Правда, великої трагедії з цього Клеман і його тренерський штаб не роблять і сподіваються у 2019/2020-му повернути клубові титул чемпіонів Бельгії. Про перспективи в Лізі чемпіонів бельгійці воліють говорити стримано.





Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів-2019/2020. Перший матч

«Брюґґе» (Бельгія) - «Динамо» (Київ, Україна)

6 серпня 2019 року. 21:30

Брюґґе. Стадіон «Ян Брейдель»

Судді: Хав'єр Естрада — Роберто Алонсо, Хосе Аранхо (всі — Іспанія)

Травмовані: немає

Орієнтовні склади

«Брюґґе»: Етан Горват – Мата Педро Лоуренсо, Матей Мітровіч, Саймон Делі, Едуард Соболь – Вормер, Рітс – Денніс Бонавентуре, Ванакен, Персі Тау – Окереке

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Сидорчук — Віктор Циганков, Гармаш, Буяльський, Вербіч — Соль

Котирування букмекерів

перемога «Брюґґе» - 1,94, нічия — 3,45; перемога «Динамо» - 4,0

Перших три матчі в новому сезоні (проти «Шахтаря у Суперкубку України і двох львівських клубів у чемпіонаті) «Динамо» виграло, але провело їх доволі натужно. Власне, Хацкевич і не приховує, що наразі команда ще не вийшла на пік фізичних і функціональних кондицій, а отже вимагати від неї надшвидкостей у Бельгії теж не варто.

У матчі проти «Львова» Хацкевич залишив у резерві цілу когорту провідних виконавців, але навіть при цьому команда виграла дуже переконливо. Важливо для тренера, що лазарет напередодні відповідального старту спорожнів повністю. Видужав навіть центрфорвард Фран Соль, на появу якого сьогодні варто очікувати з перших хвилин.

Ще вірогіднішою є поява в основі словенського вінґера Беньяміна Вербіча, розмови про травму якого виявилися перебільшеними. Цікаво також, чи наважиться Хацкевич виставити в основі у четвертому поспіль матчі новачка команди Олександра Караваєва. Екс-луганець у попередніх поєдинках виглядав добре, але тоді ще не видужав повноцінно Віктор Циганков. Нині лідер киян вже у строю.

Стосовно розрекламованого новачка команди Жерсона Родріґеса, то люксембуржець якщо й вийде на поле, то з лави запасних. Навряд чи тренер наважиться виставити в стартовому складі людину, яка знаходиться в колективі неповний тиждень.

Екс-нападник луганської «Зорі» Денніс Бонавентуре спробує засмутити «Динамо» у футболці «Брюґґе»

«Брюґґе» обидва матчі нового сезону виграв переконливо — обіграв на виїзді 3:1 «Беверен» і розгромив удома 6:0 «Сент-Трюйден». Дуже переконливу гру в цих матчах демонстрував новий центрфорвард, ніґерієць Давід Окереке, котрий у минулому сезоні був зіркою італійської Серії В. У двох поєдинках він забив три м’ячі.

Стільки ж голів на рахунку капітана й плеймейкера команди, найкращого гравця Ліги Жюпіле двох останніх сезонів Ганса Ванакена. Власне, Ванакена та іншого півоборонця Руда Вормера можна назвати осьовими виконавцями нинішнього «Брюґґе». Також помітну роль в оновленому колективі Клемана відіграє екс-нападник луганської «Зорі» Денніс Бонавентуре. Сходу став основним лівим оборонцем «чорно-синіх» українець Едуард Соболь, права на якого належать донецькому «Шахтарю».

Загалом за кадровим потенціалом «Динамо» виглядає цікавіше. Проте чи проявиться ця перевага на полі — велике питання.

Іван Вербицький, «Главком»



