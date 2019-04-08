«Запоріжжя» зрівняло рахунок у півфінальній серії Суперліги



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"Запоріжжя" - "Київ-Баскет" Федерація баскетболу України

Запоріжці перемогли вдома «Київ-Баскет» у другому матчі 1/2 фіналу Суперліги

«Запоріжжя» – «Київ-Баскет» – 95:83 (29:12, 21:28, 24:28, 21:15)

«Запоріжжя»: Трент (27 очок), Кіндал (19+7 підбирань), Шевченко (18+5), Холтон (8+5), Кондраков (7), Мироненко (6), Буц (4), Тітов (3), Преслі (3).

«Київ-Баскет»: Луценко (26), Крутоус (22), Крік (14+6), Петров (7+7), Челован (5+5), Нванкво (4), Латкович (2), Горобченко (2), Носков (1).

Серія – 1:1

Запоріжжя перемогло вдома Київ-Баскет у другому поєдинку півфінальної серії плей-оф Суперліги Парі-Матч – 95:83. Рахунок у серії зрівнявся – 1:1, інформує ФБУ.

Суперники одразу на повних обертах включилися в боротьбу. Господарі відкрили рахунок дальнім влучанням Мироненка. Щільний захист з пресингом від господарів заважав гостям рівнозначно відповідати на результативні атаки запоріжців. Вже за дві хвилини гри Запоріжжя було попереду – 9:2. Кияни взяли перший тайм-аут. Втім, змінити перебіг подій не вдалося. Кияни продовжували багато помилятися навіть в не надто складних моментах. Не пішла гра в героя першого матчу Петрова. Навіть зі штрафних він не зміг забити. У підсумку господарі шокували гостей з перевагою в 17 очок. У Запоріжжя в першій чверті забивали всі вісім гравців, які виходили на майданчик. У киян – лише три з 10-ти: Крутоус, Крік, Луценко.

Коли з початком другої чверті перевага запоріжців зросла до 21 очка, здавалося, гості так і не зможуть відшукати контраргументів. Та поступово кияни стали змінювати становище. Пройшло кілька атак з дальніми влучаннями. Забивали двічі Луценко та Петров. У підсумку кияни скоротили відставання після першої половини до 10-ти очок. При цьому вони підтягнули реалізацію, відставання вже не було в понад два рази – 37% проти 46%. За триочковими гості були попереду: 6 проти 3. А в лідери за результативністю вийшов гравець гостей Луценко – 15 очок.

Поновилася боротьба за сценарієм гостей. То ж коли загальна різниця скоротилася лише до двох балів, господарі взяли тайм-аут. Однак повернути кураж першої чверті господарі не змогли. Кияни вже не відпускали надто далеко суперника. У підсумку чверті вони ще відкусили кілька очок від загальної різниці. То ж дистанція в 6 очок передбачала гарячу заключну 10-хвилинку.

У господарів виявилося достатньо сил, аби в останній частині гри зупинити повернення в боротьбу киян. Хоча на її початку дві влучні атаки Луценка скоротили різницю лише до одного балу. Гості багато сил віддали в попередніх чвертях, аби ліквідувати провал після стартової. То ж надалі вони стали більше помилятися і фолити, полегшуючи завдання супернику.

Підсумкова перемога запоріжців встановила рівновагу в серії після двох матчів. Третій матч серії відбудеться 10 квітня в Києві.