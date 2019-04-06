«Хімік» переміг «Дніпро» в першому півфіналі баскетбольної Суперліги



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"Хімік" - "Дніпро" Федерація баскетболу України

У чемпіонаті України з баскетболу стартувала стадія плей-оф

Южненський «Хімік» відкрив півфінальну серію з «Дніпром» домашньою перемогою, інформує ФБУ.

Хімік – Дніпро 95:85 (20:17, 26:26, 22:16, 27:26)

«Хімік»: Едвін (24 очка + 11 підбирань), Сидоров (20), Джонс (17), Павлов (14), Рябчук (9), Марченко (8), Антипов (2), Войналович (1).

«Дніпро»: Мішула (24), Фесенко (11+10 підбирань), Тимофеєнко (11+9), Шундель (11), Глєбов (10+5), Сизов (7+5), Кожемякін (5), Вільховецький (4), Кушніров (2).

«Дніпро», якому в цій грі не могли допомогти через травми Закурдаєв, Ревзін та Натяжко, тотально програв підбирання на старті матчу, але «Хімік» своїми можливостями для здобуття очок другого шансу не скористався. Денис Журавльов виправив неприємну ситуацію у трисекундній появою Кирила Фесенка, який перекрив трисекундну, але, очікувано, зменишив командну швидкість своєї команди. Южненці краще провели другу половину першої чверті та виграли її “+3”.

Головними героями другої десятихвилинки для господарів стали захисники Ілля Сидоров та Деон Едвін. Українець, вийшовши з лави, реалізував 4 з 5 триочкових, а Едвін раз по раз розбирався зі своїми опонентами один в один. «Дніпро» відповідав більш командним нападом і зввдяки кращому руху м’яча постійно знаходив дірки в захисті господарів. За равної гри «Хімік» зумів зберегти 3-очковий відрив перед великою перервою, в першу чергу завдяки пристойному відсотку влучань триочкових – 6/13 (46%).

В третій чверті южненцям вдалося збільшити перевагу в рахунку. Команда Віталія Степановського зберігла динаміку в грі, у той час як «Дніпро» у нападі помітно призупинився, сконцентрувавшись на атаках з-за дуги. Як наслідок, «Хімік» вперше в цьому матчі отримав двозначний відрив, зберігши 9 очок переваги перед заключною чвертю.

Одною з ключових проблем Дениса Журавльова наприкінці гри стали фол-трабл Мішули та Глєбова, до яких дуже скоро приєднався і Сизов, а також три персональні зауваження Тимофеєнка, які капітан схопив вже у першій чверті.

На старті заключної чверті «Дніпро» тримав удар і скоротив відставання до 5 очок, але потім сталися два поспіль влучних триочкових від Кирила Марченка, який повернув своїй команді двозначну перевагу та відправив дніпрян у нокдаун, повернутися після якого вони так і не зуміли. Гості не впоралися з нервами, зокерма за другий технічний фол гру завершив головний тренер гостей Денис Журавльов, відфолились одразу чотири гравці «Дніпра» – Тимофеєнко, Мішула, Шундель та Сизов... Хімік краще за суперника провів другу половину та виграв стартовий матч (95:85), повівши у півфінальній серії.

Найкращим гравцем матчу став розігруючий «Хіміка» Деон Едвін, який до 24 очок долав 11 підбирань та 4 передачі (РЕ +26). У «Дніпра» відзначаємо Олександра Мішулу: захисник збірної України також набрав 24 очки, до них додав 4 передачі, 3 підбирання та 2 перехоплення (РЕ +24).

Другий матч серії до трьох перемог команди проведуть в Южному 8 квітня о 18:30.